Novo otvorené prémiové diagnosticko odberové centrum spoločnosti Unilabs v objekte N!DO

Záujemcovia o špičkové diagnostické testy rôzneho zamerania teraz môžu podstúpiť odbery aj v bratislavskom Novom Meste, v projekte N!DO, na križovatke Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice. Vstup do odberového centra je z Tomášikovej ulice 45. Odberové centrum ponúka aj špeciálnu odberovú miestnosť pre detské odbery.

Nové odberové centrum je z rodiny Unilabs jediné svojho druhu na Slovensku. Priestory sú moderné a majú vyššiu kapacitu odberov. Klienti tu nájdu štyri miestnosti so šiestimi odberovými miestami. Z toho jedna miestnosť je určená špeciálne pre odbery u detí, a to už od šesť rokov. Snažíme sa, aby všetky naše procesy boli pre klientov pohodlné, rýchle, bez zbytočného čakania a čo najmenej traumatizujúce.

Galéria fotiek () Zdroj: lab.online

Výhodou je aj rýchle doručenie výsledkov – v mnohých prípadoch už do jedného až dvoch dní od odberu. Rodičia tak majú v prípade potreby k dispozícii všetky informácie potrebné na správne rozhodovanie. Diagnostika výrazne šetrí čas. Rodičom sa bežne stáva, že za dva dni sa ani nedokážu objednať k pediatrovi. U nás za takýto krátky čas dostanú do rúk rovno výsledky testov a môžu ich okamžite odkonzultovať so svojím lekárom.

Do 30.6. sú pre walk-in odbery výrazne zvýhodnené ceny.

Čo hovoria na odberové miesto v Unilabs:

„Zákazníkom prinášame prístup k akreditovanej laboratórnej diagnostike na svetovej úrovni, ku ktorej by sa inak dostali len s lekárskou indikáciou. Naším cieľom je, aby si človek v prípade podozrenia či v rámci prevencie bez zbytočného čakania mohol okamžite nechať vyšetriť rôzne rizikové parametre. Preto je veľmi dôležité, aby tieto testy boli dostupné. Sme radi, že môžeme otvoriť ďalšie odberové centrum v Bratislave a ešte viac zjednodušiť prístup k tejto forme zdravotnej starostlivosti,“ hovorí MUDr. Ivana Révayová zo spoločnosti Unilabs Slovensko.

„V Unilabs sa snažíme byť klientom čo najbližšie. Usilujeme sa im čo najviac priblížiť naše portfólio služieb a ponúknuť im aj nadštandard, ktorý nie je zatiaľ na Slovensku úplne rozšírený ,“ uviedol generálny riaditeľ Unilabs Slovensko Stanislav Čársky.

Nové odberové centrum, pracovisko Centrálneho laboratória - ZÁPAD, ponúka pre samoplatcov široký výber štandardných diagnostických laboratórnych testov z oblasti hematológie, biochémie, serológie, mikrobiológie, a to na základe odberov venóznej krvi, moču (možné priamo na mieste), výterov, prípadne iných biologických vzoriek.

Tieto testy je možné na základe vstupnej konzultácie vhodne nakombinovať, a tým pokryť diagnostické potreby vyplývajúce zo zdravotných rizík a klinických príznakov daného klienta. Na odbery možno prísť priamo bez objednania (služba „walk-in), ďalej bez akýchkoľvek žiadaniek, sprievodných alebo výmenných lístkov od lekárov. Klienti si tak môžu nechať laboratórne zdiagnostikovať aj tie parametre, na ktoré by v rámci indikácie ešte nemali nárok.

Odberové centrum, ktoré sa nachádza v novom projekte N!DO neďaleko jazera Kuchajda, Klientskeho centra a Fresh Marketu na Trnavskej ceste 45, je otvorené počas pracovných dní od 7:00 do 14:30 hod.

Parkovanie je možné na vyhradenom a vyznačenom vonkajšom parkovisku pre klientov Unilabs v areáli N!DO, alebo aj v podzemnom parkovisku objektu N!DO (vjazd zboku) na mieste vyhradenom pre návštevy, či na verejných parkoviskách v okolí.

