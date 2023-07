Hlas-SD vyzýva ministra Palkoviča, aby riešil situáciu s pediatrami i detskou nemocnicou v Košiciach

BRATISLAVA - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby sa zaoberal situáciou s výpoveďami stoviek pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb (APS). Volá tiež po vyriešení chýbajúceho zmluvného vzťahu medzi Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) Košice a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Na sobotnej tlačovej konferencii to uviedla podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková.

Výpovede stoviek pediatrov z APS nie sú podľa nej prekvapením. "Pediatri na tento problém upozorňovali dlhodobo, fakt je, že viac ako polovica pediatrov už dnes je v dôchodkovom veku. Ministerstvo zdravotníctva akoby nechcelo tento problém riešiť," povedala s tým, že zatiaľ lekárom plynú výpovedné lehoty.

Upozornila na to, že ak rezort zdravotníctva nezačne otvorene s pediatrami diskutovať a hľadať kompromisné riešenia, tak ďalším krokom môže byť ich odchod aj z detských ambulancií. "Toto musí riešiť vláda SR, takéto veci nemajú riešiť poslanci," povedal šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini. Pediatri poukázali na to, že návrhy na zmenu fungovania pohotovostí v parlamente nenašli podporu. Rezort zdravotníctva deklaroval, že je v prípade dohody pripravený legislatívu opätovne predložiť do parlamentu.

V súvislosti s chýbajúcim zmluvným vzťahom medzi VšZP a DFN Košice považuje Dolinková za nepochopiteľné, že rezort zdravotníctva ako jediný akcionár poisťovne nedokáže zabezpečiť dohodu. Vyzvala preto ministra, "aby konal a aby zabezpečil dostupnú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov".

VšZP v piatok (30. 6.) informovala o tom, že nemocnica zatiaľ nereagovala na ponuku zvýšenia platieb. Zdôraznila, že aj v prípade nezmluvného vzťahu budú mať poistenci zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.

Pellegrini sa na sobotnej tlačovej konferencii dotkol aj témy rozmrazenia minimálnych dôchodkov a mimoriadneho zvýšenia dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou od 1. júla. "Je to pomoc, aby seniori aj vďaka tomuto mimoriadnemu zvýšeniu dokázali dôstojne prežiť túto zložitú situáciu," povedal.