Zažite DJský sviatok na festivale WE LOVE MUSIC so švédskym DJ-om BASSHUNTER!

Vystúpenia tohto unikátneho spievajúceho DJa patria k tomu najlepšiemu. čo momentálne európska festivalová scéna dokáže ponúknuť

V duchu najlepšej tradície švédskej DJskej školy dokáźe úspešne skombinovať v svojich songoch komerčný úspech spolu s umeleckými ambíciami. Aj keď teda na rozdiel od kolegov zo Swedish House Mafia sa Basshunter snaží predsa len o častejší prienik do hitparád rádií. V tom si bol veľmi podobný s iným legendárnym DJom, AVICII, ktorý Basshuntera označoval za jedného zo svojich mentorov a ľudí, ktorý ho umelecky najviac ovplyvnili. Ďalší jeho blízky spolupracovník pochádzajúci zo Švédska a žijúci rovnako v Dubaji je držiteľ Grammy Awards a blízsky spolupracovník Simona Cowella: Ali Payami.

Basshunter - jediný spievajúci DJ na scéne - debutoval svojím prvým singlom - Now You’re Gone - v UK hneď na prvom mieste, kde sa udržal rekordných 7 týždňov. Len skupina ABBA dokázala byť spomedzi všetkých, zo Švédska pochádzajúcich umelcov ,dlhšie na čele britského singlového rebríčka a to 8 týždňov.Teraz sa konečne tento držiteľ ocenenia MTV Awards a aj európskeho Border Breaker Awards predstaví v Bratislave v rámci festivalu WE LOVE MUSIC ako headliner 17.júna

Okrem Basshunter sa na festivale predstaví viacero DJských projektov. DJ CHEARLIE BROWN je household meno pre všetkých návštevníkov bratislavských klubov. Charlieho projekt Glitterball patri pravidelne k highlightom klubovej sezóny.

Projekt BACK TO THE FUTURE MUSIC dvojice veteránov slovenskej klubovej a elektronickej scény sa v ostatných dňoch čoraz častejšie spomína práve v súvislosti s nedávno vydaným albumom skupiny Depeche Mode, keďže najväčšie bratislavské release parties spojené s novým album Depeche boli práve v réžii dua BACK TO THE FUTURE MUSIC, ktoré sa špecializuje na elektronickú hudbu 80tych a 90tych rokov.

JARO SLÁVIK ft. THE DEEP DJS je novinkou, ktorá sa premiérovo predstaví bratislavskému publiku. Ich set je zatiaľ v dohadoch, nedávno sa však objavila fotografia zo štúdia kde je Jaro Slávik a obaja Deep Djs spolu s legendárnym holandským producentom JAYDEE, autorom klubovej hymny Plastic Dreams.

Festival WE LOVE MUSIC je projekt mestského festivalu v parku. Koná sa vo vnútornom parkovom ovále štátneho Závodiska v Petržalke (Dostihová Dráha).

