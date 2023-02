Nitrianske divadlo ocenili za predstavenie, aké nemá na Slovensku obdoby

Divadelné hry sa snažili v každej ére reagovať na dianie v spoločnosti. V nitrianskom Divadle Andreja Bagara (DAB) si povedali, že vo svojom programe dnes už nemožno obísť otázku klimatických zmien. A tak vznikla inscenácia inšpirovaná skutočnými príbehmi ochranárov z Tatier, špeciálne určená pre školy. Je nabitá faktami „preloženými“ do jazyka mladej generácie.

Forma, ktorou divadelníci približujú realitu slovenskej prírody žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl z celého Nitrianskeho kraja, nemá v slovenskej kultúre a školstve obdobu. Aj preto získala minulý rok pozornosť odborníkov a zaslúžila si špeciálne uznanie v celoslovenskom enviro ocenení Atlas od Nadácie VÚB. Tá otvorila prihlasovanie do ďalšieho ročníka a podporí víťazné organizácie sumou 50-tisíc eur.

Zámerom tvorcov edu-hry Kým nastane ticho je dostať divákom pod kožu príbeh, ktorý je inšpirovaný kalamitou a ťažbou v Tichej a Kôprovej doline. Svojím posolstvom má ambíciu doslova „zdvihnúť zo stoličky“. „Chceme sa priblížiť čo najviac mladým ľuďom a hovoriť s nimi o naliehavej téme cez umenie, emócie a zážitok. Inscenácia je postavená ako protest song mladej generácie o nevyhnutnosti zachrániť planétu. Prináša fakty, čísla, dokumentárny materiál, ortofotomapy, inštalácie, pokusy a odborné informácie spracované ako vizuálno-pohybovo-hudobné predstavenie,“ hovorí Slavka Civáňová, autorka a dramaturgička DAB v Nitre, ktorá za hrou stojí.

Galéria fotiek (9) Tvorcovia sa inšpirovali skutočnými príbehmi ochranárov z Tatier.

Pravdivosť je na prvom mieste

Tvorcom hry, ktorá je unikátnym príkladom zelenej osvety v prostredí slovenských divadiel, záleží na autenticite a presnosti faktov. Preto pri tvorbe obsahu spolupracovali s množstvom konzultantov z oblasti ochrany prírody a ekológie. „Bolo pre nás výzvou prepojiť svet divadla a umenia s touto odbornou témou, výsledkom čoho je táto edu-hra. Nejde iba o samotné predstavenia v Štúdiu DAB, ale o širší vzdelávací program cielený na školy cez ďalšie diskusie, tvorivé workshopy a interaktívne hry pre deti a mladých ľudí,“ vysvetľuje autorka.

Galéria fotiek (9) Dramaturgička DAB v Nitre Slavka Civáňová si odniesla v ocenení Atlas špeciálne uznanie odbornej poroty.

Posunulo ich prestížne enviro ocenenie

Doručenie témy zrozumiteľnou formou a interaktívna forma predstavenia, ktoré v Nitre odohrali za ostatné 2 roky v už vyše 32 reprízach pre viac ako 2 000 žiakov a študentov základných a stredných škôl z mesta aj širšieho okolia, oceňujú okrem nich samých aj rodičia a pedagógovia. Inscenácia má veľmi dobré hodnotenia aj od divadelných kritikov. Navyše, autori hry minulý rok v apríli zabodovali aj v úplne inej oblasti. Presvedčili odbornú porotu v rámci celoslovenského ocenenia Atlas, ktoré vyzdvihuje každoročne najvýraznejšie činy v oblasti ochrany prírody.

Galéria fotiek (9) Žiaci si môžu po skončení hry pozrieť inštalácie z hry a zapojiť sa do diskusie s tvorcami a ekológom.

„Veľmi nás potešilo, že sme ako divadelníci dokázali zaujať aj odbornú verejnosť a porotu z oblasti ochrany životného prostredia a získali sme cenu Atlas Nadácie VÚB. Bola to pre nás veľká motivácia. Vnímali sme ju ako verejné ocenenie, ktoré pomohlo náš vzdelávací projekt ďalej rozvíjať a šíriť jeho myšlienky,“ hodnotí spätne zisk ceny Slavka Civáňová a vysvetľuje, že divadlu sa darí pokračovať nielen so samotnou hrou, ale aj sprievodnými diskusiami. „Žiakov, ktorí prídu na inscenáciu, vždy v druhej časti pozveme priamo na javisko, kde si môžu bližšie prezrieť inštalácie z hry. Súčasťou je aj diskusia s tvorcami i a prizvaným ekológom z nitrianskej univerzity. Toto sa nám veľmi osvedčilo, aj tu komunikujeme jazykom, ktorému mladí rozumejú. Častokrát sa takto dostaneme aj k iným témam okolo ochrany prírody, na ktoré nebol v inscenácii priestor.“

Galéria fotiek (9) Tak ako minulý rok, Nadácia VÚB opäť v apríli na Deň Zeme ocení výnimočné projekty, ktoré sa zasluhujú o ochranu prírody.

Vďaka úspechu celého projektu DAB v Nitre sprievodné aktivity aj ďalej rozširuje. „Plánujeme tiež ďalšie workshopy a komplexný vzdelávací program Ekohrdinovia, ktoré budú realizované interaktívnou formou pre deti cez fyzikálne pokusy. Aj touto formou chceme ešte hmatateľnejšie priblížiť témy klimatických zmien, ktoré sa v inscenácií objavujú,“ uzatvára dramaturgička Slavka Civáňová.

Do 28. februára máte šancu prihlasovať zelené projekty

Najväčšie verejné oceňovanie na Slovensku za výnimočné činy tých, ktorí nesú na svojich pleciach osud planéty, sa koná už po tretíkrát. Envirocena Atlas otvorila prihlasovanie nových projektov. Ak rozvíjate dlhodobo svoje zelené poslanie a pracujete v neziskových organizáciách, v rámci samospráv, škôl či firiem, môžete prihlásiť svoje aktivity zrealizované v roku 2022 do jednej z kategórií:

Biodiverzita – záchrana konkrétnych prírodných lokalít, fauny a flóry s cieľom udržať rozmanitosť druhov, Životné prostredie – ochrana ovzdušia, vody a pôdy a riešenia proti klimatickým zmenám, Osveta – vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia, Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem, Sociálno-ekologické podnikanie – inovatívne riešenia v biznise, ktoré spájajú rozvoj udržateľnosti s pomocou znevýhodneným ľuďom a komunitám, Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní a prínos pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky, Detský enviročin – nasledovania hodné skutky detí a mladých ľudí (jednotlivcov či kolektívov) v prospech planéty.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odnesie ocenenie aj jeden z projektov, ktorý získa najväčšiu podporu v online hlasovaní. Cena verejnosti za mimoriadnu myšlienku a prínos v ochrane životného prostredia či podpore zelenej ekonomiky poputuje zvolenému víťazovi spomedzi 21 príbehov, ktoré posunie do finále odborná porota. Spolu s udelením verejnej pocty, pod ktorú sa podpisujú svojou záštitou aj Ministerstvo životného prostredia SR a organizácia ZMOS, je súčasťou ocenenia v prvých piatich kategóriách aj finančná odmena. Celkovo tak Nadácia VÚB rozdelí 50-tisíc eur.

Prihlášky na ocenenie môžete posielať cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2023), a to do 28. februára. Do konca marca bude zverejnený výber 21 finalistov, z ktorých vzíde 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, osem víťazných enviro projektov. Viac informácií o cene Atlas a jej minuloročných víťazoch nájdete na stránke ocenenia.

