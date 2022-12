Someliér radí, aké víno si vybrať na sviatky

Všetci to poznáme. Predvianočné dni plynú veľmi rýchlo. Z každej strany na nás vyskakujú vianočné ponuky a reklamy, až sa tým mierne otupuje naša schopnosť rozlíšiť, čo naozaj potrebujeme a o čom sú Vianoce, v práci zhon pred uzatvorením roka, ešte dokončiť toto a tamto, potreba nadľudských výkonov zohnať deťom to, čo si do listu Ježiškovi zase napísali, až si nakoniec uvedomíme, že o dva dni je Štedrý deň. A častokrát veru zistíme až na poslednú chvíľu, že sme opäť podcenili prípravy na Vianoce čo sa týka pitia.

A čo sa vlastne hodí na Štedrú večeru? S čím si je najlepšie pripiť na Silvestra? Aby sme vám trošku uľahčili robotu, spojili sme sa s hlavným someliérom vinárstva Matyšák, Erikom Dorušincom. Ten vám dá tipy a rady ako veľa neminúť a potešiť svoje chuťové bunky kvalitným vínkom na maximum.

Asi najviac sa všetci sústredíme na Štedrý večer. Je to magický okamih, kedy sa stretnú najbližší a kedy aj tí najväčší tvrďasi zmäknú. Či je to na tanieri klasika kapor, šalát, kapustnica alebo volíte niečo iné ako rybu, chcelo by to zapiť niečím výnimočným. Vhodný výber kvalitného pitia môže tú vzácnu chvíľu povzniesť a celkový dojem z gastronomického zážitku, na ktorý sa všetci tešíme, posunúť na vyššiu úroveň. Už ste pili niekedy portské? Tak toto je presne typ vína, ktorý sa hodí na výnimočné okamihy.

"Dezertné víno portského typu Matyšák Portito rosso 10-ročné poteší okrem milovníkov vína aj tých, ktorí víno možno až tak často nepijú. Nejedná sa totiž o klasické víno, ale o tzv. fortifikované víno. Rozkvasený mušt sa doalkoholizuje vínnym destilátom, fermentácia sa zastaví a proces tvorby a zrenia prebieha dlhodobo v kvalitných drevených sudoch niekoľko rokov," vysvetľuje Erik. Výsledok je vskutku očarujúci a hodný najkrajších chvíľ v roku. A takéto víno nemusí byť ani drahé, v Matyšák shopoch alebo na eshope ho nájdete v elegantnej 0,5l fľaši za necelých 8 eur.

Nie je to však jediný prípitok, ktorý nás čaká. Je tu samozrejme aj Silvester a potreba buchnúť nejaké to "šampanské". Neunavujú vás však stále tie isté nudné bublinky, ktoré na vás vypadávajú každoročne z regálov supermarketov? Someliér Erik má na to jasný názor. "Je to jedinečný okamih v roku, kedy by sme mali siahnuť po niečom lepšom a originálnejšom. Slováci sú zvyknutí si kupovať na poslednú chvíľu to, čo je po ruke v supermarketoch a väčšinou nehľadia na to, koľko cukru to má a ako sa to vyrába. Čo môžem jednoznačne odporučiť je Sekt brut Matyšák Methode traditionelle 2017, ktorý je vyrobený tradičnou metódou sekundárnej fermentácie vo fľaši s prirodzenou tvorbou CO2 v podobe jemného perlenia. Táto metóda je známa od 17. storočia, kedy mních menom Dom Perignon objavil spôsob výroby šumivých vín. Od tých čias sa metóda zachovala a využíva sa dodnes ako klasická francúzska metóda výroby šumivých vín. Každá fľaša sektu je tak doslova jedinečná. Sekt Matyšák zreje a zušľachťuje sa po dobu minimálne 18 mesiacov. Jeho verzia 2015 získala historické zlato pre Slovensko na prestížnej súťaži v Paríži."

A my to môžeme iba potvrdiť, toto je extáza v ústach pre všetkých milovníkov bubliniek. Cena je ohľadom na toto všetko veľmi príjemná - 13,99€. Ak by to bolo pre vás však príliš nóbl, siahnite po sviežom Momente na štýl prosecca, ktoré je robené podobnou metódou, tzv. Charmatovou, a je dostupné za 5,99€, resp. jeho limitovaná "Asti" verzia za 7,99€.

To sú prípitky, ale čo piť počas sviatkov, aby ste mali stále kvalitu a nehanbili sa ani pred návštevou? "Naše svetovo oceňované vínka z línie Prestige ulahodia každému milovníkovi vína. Naše vinárstvo spracováva takmer 30 odrôd z Južnoslovenskej a Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, takže výber je naozaj pestrý. To sú vína, ktoré v supermarketoch nenájdete, no pritom sa nejedná o nič nedostupné. Od 6 do 10 eur môžete mať aj víno, ktoré získalo zlato v Madride či Paríži," vysvetľuje Erik.

Ak si hovoríte, že sú to dobré tipy a bolo by super toto všetko na sviatky mať a vyhodiť túto starosť z hlavy, vinárstvo Matyšák má v ponuke aj Vianočný set, kde to máte všetko v jednom balíku. Set okrem vína na prípitky obsahuje aj napríklad víno vhodné na varenie. Jednoducho ideálna zostava. Klik sem.

Okrem toho si vinárstvo na tento rok na Vianoce pripravilo aj jednu novinku. Namiesto preposielania klasických vianočných správ cez telefón môžete tým, ktorí vám chýbajú a s ktorými sa cez Vianoce nemôžete stretnúť, poslať lahodné vínko s osobným venovaním za pár eur. V ponuke je dokonca aj set na varené víno. Stačí pár klikov a vaši blízki dostanú originálny vianočný pozdrav. Čo poviete, lepšie ako smska s otrepaným veršom, či? Viac o vianočnej vínnej pošte tu.

