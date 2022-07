Prišli do hotela a tam TOTO! Vyhnite sa nepríjemnostiam, ktoré pokazili Slovákom dovolenky

V ideálnom svete by sme počas dovolenky riešili len to, v ktorej reštaurácii si dať večeru, či stráviť dopoludnie na pláži alebo pri bazéne alebo ktorý plážový outfit zvoliť. Cestovanie však nie je vždy dokonalé, práve naopak. Predstavili ste si hneď aktuálne zábery dovolenkárov, ktorí na niekoľko desiatok hodín uviazli na letiskách? Vedzte, že to je len vrchol ľadovca. Slováci totiž každoročne poisťovniam hlásia desiatky udalostí, s ktorými sa museli počas dovolenky popasovať: od poškodenia majetku až po život ohrozujúce zdravotné komplikácie.

Najviac potrápi žalúdok, z destinácií vedie Chorvátsko

Nemocnica je miesto, ktoré počas dovolenky naozaj nechcete navštíviť, nech už ste kdekoľvek. Zmena prostredia a stravy však dokážu zapríčiniť problémy so žalúdkom, klíma má na svedomí prechladnutie či zápal zvukovodov. Skúšanie adrenalínových športov, ale aj ľahká turistika zas zanechávajú pamiatky v podobe poranení horných a dolných končatín.

Zdravotné problémy dokážu dovolenku nie len pokaziť, ale aj značne predražiť, najmä ak je potrebné aj lekárske ošetrenie. „Najčastejšie riešime poistné udalosti dovolenkárov z Chorvátska, Talianska, Nemecka, Turecka či ďalších populárnych letných európskych destinácií, ale aj z USA a Thajska. Priemerné náklady ambulantných ošetrení sa pohybujú v rozmedzí 80 - 200 eur za jedno ošetrenie, v prípade nutnosti krátkej hospitalizácie sa môžeme pohybovať okolo 1000 eur. Pri závažných prípadoch, kedy si klientov zdravotný stav vyžaduje intenzívnu starostlivosť môžu náklady dosiahnuť až niekoľko desiatok tisíc eur. Podobnú sumu by ste zaplatili za transport leteckým špeciálom v nevyhnutných prípadoch,“ objasňuje Michaela Pardubská z ČSOB, v ktorej si môže krátkodobé cestovné poistenie zriadiť ktokoľvek, aj bez toho, aby mal v ČSOB vlastný účet.

Hrôza v exotike

Vybrať sa bez poistenia do krajín mimo EÚ sa neoplatí. Michaela Pardubská ako príklad uvádza 3 príbehy, z ktorých behá mráz po chrbte! (Mená boli na požiadanie upravené.)

Samuel na dovolenke v Turecku kvôli náhlym bolestiam brucha navštívil nemocnicu, v ktorej musel byť hospitalizovaný 13 dní, počas ktorých podstupoval rôzne vyšetrenia. Náklady na ošetrenie dosiahli výšku 12 680 eur!

Tibor počas pobytu v Južnej Afrike odpadol v hoteli. Sťažoval si na nevoľnosti a ťažké dýchanie. Po prevezení do nemocnice mu bola diagnostikovaná leukémia. Po 8 dňoch bol prepustený z nemocnice a prevezený na Slovensko na následnú liečbu. Náklady sa vyšplhali do výšky 8 427 eur vrátane repatriácie.

No a napokon, jedna z najčerstvejších a najdrahších poistných udalostí sa odohrala na Maldivách. Irena musela byť kvôli zdravotným ťažkostiam akútne transportovaná vrtuľníkom do nemocnice, kde prebiehala zdravotná starostlivosť. Ak si k tomu prirátame prepravu blízkej osoby a cenu za jej ubytovanie v blízkosti nemocnice, šplháme sa na astronomickú sumu 106 794 eur.

Nepozornosť vychádza draho!

Asi každý pred cestou od blízkych počúva známu vetu „Dávaj si pozor“. Kým pri zdravotných ťažkostiach, aké sme práve spomenul iba obozretnosť stačiť nebude, poškodeniam cudzieho majetku sa zabrániť dá. „S našimi klientmi, ktorí mali uzavreté cestovné poistenie, najčastejšie riešime poškodenia na hoteli. Dovolenkárom sa často podarí rozbiť sklo na balkónových dverách či poškodiť dvierka alebo sklo v sprchovacom kúte, dá sa povedať, že to je taká klasika. Stretli sme sa však už aj s prepáleným varičom alebo rozhryzeným nábytkom v apartmáne, o ktorý sa postaral neposedný psík,“ upozorňuje na situácie, pri ktorých treba byť obzvlášť pozorný, Michaela Pardubská z ČSOB.

Nepríjemnosti sa však nestávajú len v hotelových rezortoch. Michaela Pardubská spomína napríklad aj na situáciu, keď sa dovolenkujúci Slovák pri fotení známej pamiatky tak nešťastne otočil, že vyrazil mobil z ruky neznámeho turistu. Mobil sa po páde rozbil, čo spôsobilo škodu vo výške 1000 eur. Zvýšený pozor si treba dať aj v cestnej premávke, či už riadite auto, skúter alebo bicykel. Okrem zranení totiž môže ľahko dôjsť k poškodeniu cudzieho majetku. Stačí neopatrne otvoriť dvere auta tak, že narazíte do vedľa stojaceho vozidla a škoda vo výške niekoľkých stoviek je na svete. S poškodením cudzieho auta má skúsenosť aj Slovenka Natália, ktorá do stojaceho auta narazila na požičanom elektro bicykli, čo by ju bez poistenia vyšlo na 1500 eur. Našťastie vďaka cestovnému poisteniu sa o náhradu školy postarala poisťovňa.

