Takéto kúsky len tak neuvidíte: Parkouristi chystajú v Bystrici veľký COMEBACK

Parkour má v Banskej Bystrici dlhoročnú tradíciu a práve v tomto meste sa každoročne konalo najväčšie medzinárodné stretnutie nadšencov umenia pohybu Parkour Meeting Banská Bystrica. Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa už 10. ročník tohto podujatia uskutoční opäť a je sa veru na čo tešiť.

S viacerými novinkami

Podujatie sa uskutoční hneď na úvod prázdnin, od soboty 2. júla do utorka 5. júla 2022. Rovnako ako naposledy, aj tentoraz sa jeho hlavná časť bude odohrávať v priestoroch športovej haly Strednej športovej školy a v Parku pod Pamätníkom SNP.

Športovú halu organizátori zaplnia prekážkami najrôznejších tvarov a využitia. Chýbať nebudú klasické švédske debny, žinenky, steny z paliet či mäkké dopadiská. Novinkami budú hneď dve unikátne konštrukcie z hrázd – Flowparks, veľká trampolína či nafukovacia akrobatická žinenka – airtrack.

Veľkým lákadlom budú aj hostia, ktorí dorazia z Chorvátska. Pôjde o skúsených parkouristov Mirka „Plod“ Svrabica a Andriju „Ronaldhina“ Vajdu.

Chcete sa zúčastniť?

Ak by ste sa tohto jedinečného podujatia chceli zúčastniť ako parkouristi (nie iba ako diváci) a užiť si túto akciu so všetkými výhodami, nepremeškajte registráciu. Trvá len do piatka 3. júna 2022 (20.00 hod.). Všetky dôležité informácie nájdete TU.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica. Projekt bol podporený aj v rámci grantového programu Športuj aj Ty! Nadácie SPP.

