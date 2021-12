Zahrajte si svoje obľúbené lotérie a zostaňte pri tom v bezpečí

Je tu však riešenie, ktoré zákazníci TIPOSu a hráči lotérií môžu využívať jednoducho aj z bezpečného prostredia domova.

SMS stávky kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Prvou možnosťou je hrať obľúbené lotérie priamo z mobilu/smartfónu prostredníctvom SMS správ, a to kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Takéto stávky sú rovnocenné so stávkami, aké hráči uzatvárajú bežne na predajných miestach TIPOSu. Stačí, ak zaregistrujete vaše telefónne číslo do systému pre hranie cez SMS, a to tak, že odošlete prázdnu SMS na číslo 3333. Následne, po výzve systému, potvrdíte súhlas s registráciou a podmienkami odoslaním SMS správy s textom ANO na číslo 3333. Obidve SMS sú bezplatné.

Zdroj: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Ak je už vaše číslo prihlásené v systéme pre SMS stávkovanie, môžete si vybrať niektorú z obľúbených číselných lotérií TIPOSu a hrať kedykoľvek sa vám zachce. Napríklad hrať o miliónový Eurojackpot aj s Eurojackpot Jokerom s výberom náhodných čísiel môžete zaslaním SMS v tvare EJ Q J na číslo 3333 (tip za 3 eurá), prípadne môžete skúsiť náhodný tip na samotný Eurojackpot. Vtedy odošlete SMS v tvare EJ Q (tip za 2 eurá). Práve cez SMS stávku na Eurojackpot za 2 eurá sa už tento rok v lete podarilo jednému Slovákovi vyhrať takmer 173 000 eur. A ďalší „esemeskoví“ hráči v roku 2021 niekoľkokrát pokorili jackpoty v doplnkovej hre JOKER, ktorá je spoločná pre hry LOTO a LOTO 5 z 35. V doplnkovej hre JOKER, ktorú si v máji jeden takýto hráč zvolil k náhodnej stávke v hre LOTO, vyhral vyše 190 000 eur. Šťastie mu priniesla stávka cez SMS s textom LOTO Q J. Zaplatil za ňu 1,50 eura.

Na eTIPOS.sk ešte viac produktov ako na predajných miestach

Druhá možnosť zábavy, pri ktorej nemusí žiadny z hráčov ani len vyjsť von z domu, je internetový portál www.etipos.sk. Stačí, aby ste si na uvedenej stránke vytvorili hráčske konto. Portál eTIPOS.sk ponúka okrem stávkovania v číselných lotériách aj množstvo online žrebov, medzi ktorými kraľujú obľúbené stieracie žreby PRASA V ŽITE. Z pohodlia domova však môžete jednoducho tipovať aj na výsledky športových zápasov.

Niečo pre KENO-milovníkov

Máte radi hru KLUB KENO, ale vaša obľúbená zberňa, predajné miesto alebo iná prevádzka je v čase lockdownu zatvorená? TIPOS má pre vás online riešenie, a tým je eKLUB KENO. Zahrať si cez eTIPOS.sk vašu „rýchloobrátkovú“ kenovú lotériu môžete od pondelka do nedele od 05:00 do 23:50.

Je len na vás, pre ktorý spôsob zábavy sa rozhodnete. S TIPOSom môžete svoje obľúbené hry hrať viacerými spôsobmi jednoducho z pohodlia domova.

