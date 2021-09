Svadobná kytica z umelých kvetov? Vážne?!

Umelé kvety sa stávajú v poslednom čase stále častejšou dekoráciou. V kúpeľniach hotelov, alebo ich lobby, či konferenčných miestnostiach. Stretávame sa s nimi stále častejšie. A stále viac si uvedomujeme, ako dobre sú zhotovené. Dnešná veda dokáže zázraky a kombinácia hodvábu a polyuretánu je na nerozoznanie od skutočnosti. Ak namietate, že umelé rastliny prezradí prvý dotyk, skúste si podrobne popozerať (a najmä dotknúť sa), tých najnovších. Špeciálne silikónové vrstvy dokážu ošialiť aj náročných zákazníkov a viesť ku dlhej debate, či ten kvietok v kaviarni na stole bol živý, alebo umelý. Otázkou však zostáva: prečo by sme si to robili? Prečo umelé kvety?

Zdroj: HK Green

Pri vianočnom stromčeku sme túto dilemu už vyriešili. Nemusíme sa stresovať pár dní pred Ježiškom pri jeho zháňaní. Nemáme pocit ľútosti pri jeho vyhadzovaní o dva týždne nato. Šetríme lesy. Ale mať umelé rastliny doma, v kancelárii, v kaviarni? Samozrejme, prvé čo vám napadne je lenivosť. Nemusíme sa o ne starať, neškodí im cigaretový dym, nepotrebujú závlahu. Nezvädnú. Potom je tu vhodné umiestnenie. Často si nemôžete kúpiť obľúbený kvietok alebo rastlinku preto, že tam, kde ju chcete mať, sú jednoducho nevhodné podmienky a bude sa tam trápiť, kým nezahynie. Umelej magnólii alebo orchidei tieto veci nevadia.

A potom sú tu špeciálne príležitosti. V nemocniciach často nemôžu byť kvety na izbách z hygienických dôvodov. Ale je vedecky dokázané, že pohľad na zelené rastliny, alebo farebné kvietky, významne pomáha pri liečbe a celkovej rekonvalescencii. Rovnako v domovoch dôchodcov. Tam všade sa umelé rastlinky a stromčeky môžu uplatniť. Ale dokážete si predstaviť takú svadobnú kyticu z umelých kvetov? Aký argument už môže toto “zverstvo” obhájiť?

Že napríklad kytica bude vždy 100% krásna, nech je počasie akékoľvek. Že sa nemusíte báť či do obradu a najmä fotenia nezvädne. Môžete si ju nechať až do striebornej, či zlatej svadby a opäť sa s ňou odfotiť. Iste, takéto riešenie nie je pre každého, ale aj umelý vianočný stromček bol pre mnohých nočnou morou. Profesionálne imitácie rastlín majú však svoje hlavné uplatnenie najmä v moderných novostavbách. Kombinácie čistého dizajnu betónu a sádrokartónu si priam pýtajú nejaké oživenie. Dnes je už výber naozaj kvalitných výrobkov veľmi široký. Napríklad na webových stránkach www.hk-green.sk dokážete nájsť riešenie na akúkoľvek požiadavku. Či už je to zariadenie hotela, kaviarne, alebo pekný stromček do strohej kancelárie, či vertikálne rastlinné steny. Môžete popustiť uzdu svojej fantázii.

