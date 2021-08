Na premiére Známi Neznámi sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová

„Kultúra na Slovensku vrátane filmu si zažila ťažké časy. Rozhodla som sa svojou účasťou podporiť slovenských umelcov a tvorcov, a zároveň aj symbolicky podporiť návštevu kín, pokiaľ nám to opatrenia dovoľujú,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Adaptáciu svetoznámej predlohy PERFETTI SCONOSCIUTI scenáristu Petra Jarchovského a režisérky Zuzany Mariankovej si prišlo pozrieť do jedného z bratislavských kín aj množstvo známych tvárí a osobností. Spoločne s hosťami si reakcie publika osobne vychutnali tvorcovia filmu a hlavní protagonisti Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček a Anna Kadeřávková.

„Do kina chodím rád a k životu to potrebujem. Žiadny iný zážitok, žiadne domáce kino či projekcia mi nenahradí sálu s obrovským plátnom a zvukom. Pre mňa je to jedinečný a s ničím neporovnateľný zážitok. Teraz už len verím, že aktuálna situácia bude i naďalej priaznivá v tom, že sa možno prestaneme báť chodiť do kina, prestaneme sa báť stretávať. Človek, či chceme alebo nie, je komunitný a spoločenský tvor a izolovať sa navždy nemá dobrý vplyv ani na komunitu ani na ľudí,” povedal Tomáš Maštalír, ktorý spolu s Tinou k filmu naspieval aj titulnú skladbu Jedno ráno.

Premiéru filmu prežívali intenzívne aj režisérka Zuzana Marianková, pre ktorú ide v žánri celovečerných filmov o režijnú prvotinu, a producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

„Slovami sa nedá opísať, aká som vďačná prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej za návštevu premiéry nášho filmu. Je úžasné, keď politici podporujú významné kultúrne podujatia vo svojej krajine, lebo si uvedomujú dôležitosť kultúry a jej vplyv na formovanie citlivosti a kultivovanosti spoločnosti. Je to fantastický pocit, keď môžete byť pyšní na politických reprezentantov vlastnej krajiny,” podelila sa o svoje pocity Wanda Adamík Hrycová.

Spokojná bola aj Petra Polnišová, ktorá si vo filme zahrala jednu z hlavných postáv a je zároveň jeho koproducentkou: „Myslím, že premiérový divák je o niečo pokojnejší ako bežný divák, lebo si emócie viac drží na uzde. Aj preto sa teším, že sme mali po premiére veľmi dobré ohlasy. Som prekvapená, koľkí sa v tom našli a myslím, že sme urobili dobrý film. ”

Komédia s trpkou príchuťou, inšpirovaná aktuálnou témou súkromia, vedie diváka k ústrednej myšlienke: koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?

Známi Neznámi je plný humoru, nečakaných zvratov a situácií, ktoré sa môžu prihodiť každému z nás. „Pre mňa je tento film o nás. O tom, ako sa bojíme, alebo ako sa nám úplne nedarí žiť otvorené, úprimné, a tým pádom jediné zmysluplné vzťahy. Ako sa potrebujeme skrývať, chrániť, namiesto toho, aby sme chránili to, čo spolu vybudujeme,” podelila sa na záver o svoje pocity herečka Táňa Pauhofová.

Známi Neznámi uvádza do slovenských kín distribučná spoločnosť ITAFILM. Od štvrtka 5. augusta sa začína séria premiér filmu v ďalších slovenských mestách: v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene a Nitre.

