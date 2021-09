Slávnostná premiéra: FOTO Sexi Maštalírova manželka a hviezda Oteckov s cigaretou v ruke… Ale v kine?!

Tomáš Maštalír a Dávid Hartl s manželkami.

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer si to do kina v bratislavskom Lamači namierilo viacero známych tvárí. Konala sa tam totiž slávnostná premiéra nového slovenského filmu Správa. Prišla napríklad prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová (48) či herec Tomáš Maštalír (44) aj s manželkou. Tá okamžite zaujala sexi outfitom. No a herec z Oteckov Dávid Hartl (27) zas prekvapil cigaretou v ruke... Ale v kine?!