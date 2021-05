V 5. kole EHOKEJ Ligy prvé víťazstvo Nitry, Michalovce pokračujú v dominancii

Päť kôl EHOKEJ Ligy trvalo HK Nitra na dosiahnutie prvého víťazstva. Československá dvojica SlondaB a Šviki zvíťazili nad HC Košice 2:1. Prvý bod získali Nitrania vďaka SlondaB, ktorý si poradil s Disorderom 6:5. Šviki potom podľahlo Indrisovi 0:8, no v rozhodujúcom zápase 2 na 2 dominovali Nitrania, zvíťazili 5:2 a pripísali si do tabuľky prvé tri body.

Na druhej strane Michalovce s dvanástimi bodmi kraľujú EHOKEJ Lige. V piatom kole si jasne poradili s HC Slovan Bratislava 3:0 a zaznamenali štvrté víťazstvo v rade. „Chceli by sme, aby tá šnúra bola čo najdlhšia. Ale nejako to nevnímame, na skóre nepozeráme. Snažíme sa do toho dať maximum,“ povedal po zápase Adam "Dzouvi" Menšík, ktorý tvorí dvojicu so slovenským hráčom Patrikom "Patressvk" Palackom. „Od Dzouviho som očakával, že to pôjde takto dobre. Odo mňa som takéto očakávania nemal, ale zatiaľ sa aj mne celkom darí. Idú nám hlavne zápasy 2 na 2, kde sme si sadli a to bude rozhodovať,“ zhodnotil doterajší priebeh Patressvk.

Podobne sa darí aj HC Nové Zámky, ktoré si poradili s HC 07 Detva 2:1, vďaka čomu sa vyšvihol na druhé miesto tabuľky, i keď má zápas k dobru. Jednotke Novozámčanov sa síce nedarilo. JiFi podľahol v úvodnom zápase Jackeymu 3:6, no v súboji dvojok zdolal Vizvis ToMeho 8:2 a v rozhodujúcom stretnutí si už hráči Nových Zámkov priebeh duelu ustrážili a zvíťazili 5:2. „Na Vizvisa sa dá spoľahnúť. Je super, že zahral tak dobre. Stavil som to na neho. Keď ja zaváham, musí potiahnuť on,“ pochválil svojho tímového kolegu Jindřich "JiFi" Fencl.

Šieste kolo EHOKEJ Ligy je na programe v utorok 4.5. so živým prenosom od 17:00 na ehokejliga.sk, facebooku, youtube a twitchi EHOKEJ Liga.

Ostatné výsledky si môžete pozrieť tu:

HC Nové Zámky 2:1 HC 07 Detva

Jindřich "JiFi" Fencl 3:6 Jakub "Jackey" Michálek

Erik "Vizvis" Vizváry 8:2 Tomáš "ToMe" Cích

JiFi + Vizvis 5:2 Jackey + ToMe

HC Slovan Bratislava 0:3 HK Dukla Michalovce

Radek "Kumbik" Kumbera 5:7 Adam "Dzouvi" Menšík

Patrik "Jordi19" Jordan 1:2 Patrik "Patressvk" Palacka

Kumbik + Jordi19 1:3 Dzouvi + Patressvk

HC Košice 1:2 HK Nitra

Peter "Disorder" Szábo 5:6 Bedřich "SlondaB" Parožek

Tomáš "Indris" Indra 8:0 Jakub "Šviki" Švikura

Disorder + Indris 2:5 SlondaB + Šviki

HK Dukla Trenčín 2:1 MHk 32 Liptovský Mikuláš

Anton "Fenomen36363" Meško 1:4 Jakub "Double-Maca" Macek

Vojtěch "Krchy11" Krcho 4:3 Tomáš "Stiler95" Kočerha

Fenomen36363 + Krchy11 5:1 Double-Maca + Stiler95

HK Nitra vs. HC 05 Banská Bystrica - 1.5.2021 20:00

HK Poprad vs. HKM Zvolen - 2.5.2021 19:00

