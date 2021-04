Dúhalka si obula túlavé topánky a hádajte, kam ju zaviedli?

Ak si túto nedeľu zapnete novú online TURBO TV, čaká vás naozaj výlet plný prekvapení v novom pokračovaní zábavno-edukačného seriálu Kaufland detských festivalov.

Túlavé topánky si, tentoraz na výprave na Liptov, obuje veselá Dúhalka. A kam zavedie deti? Najskôr na liptovský salaš, kde im prezradí zaujímavosti o bačovskom remesle. Potom ju túlavé topánky zavedú do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Porozpráva deťom o krásnych slovenských tradíciách, ale aj netradičných povolaniach. A nakoniec malých divákov roztancujú šikovní tanečníci z detského folklórneho súboru Ďumbier.

Dúhalka aj nové seriálové programy

Vo štvrtom pokračovaní nového online seriálu Kaufland detských festivalov na deti už túto nedeľu 2. mája od 8.00 hod. okrem farebnej Dúhalky čakajú aj ich obľúbení interpreti, nové vedomosti a úplne nové zábavno-vzdelávacie seriálové programy. Dozvedia sa nielen množstvo zaujímavostí o tradičných i netradičných krásach našich slovenských regiónov, ale napríklad aj to, ako bezpečne surfovať na internete, či ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom. Zacvičia si veselú jogu, spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“ a v novej relácii „Od puku do popuku“ ich hokejovú abecedu dokonca naučí majster sveta Richard Lintner!

Zdroj: Kaufland

Niečo sa pečie s Juniorom

Nielen deťúrence, ale aj maminy určite poteší doslova „chutná“ relácia o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo“, kde svoje kuchárske umenie predstavia šikovné mladé talenty. Pomocnú varešku im podá nielen Miro Jaroš s mamičkou, ale aj sympatická moderátorka Veronika Hatala, či Milan „Junior“ Zimnýkoval z Funradia.

Nový 6-dielny zábavno-vzdelávací seriál „Na vandrovke po Slovensku“ vám od 11. apríla až do 16. mája zadarmo prináša Kaufland. Nezabudnite sledovať každú nedeľu od 8:00 hod. na online TURBO TV www.detskyfest.sk/TURBOTV/

