Namiesto nemocnice doma. Plamienok pomáha chorým deťom v kruhu rodiny

Nezisková organizácia Plamienok bola vôbec prvou organizáciou na Slovensku, ktorá začala poskytovať domácu paliatívnu starostlivosť deťom s vážnymi onkologickými i neonkologickými diagnózami. Počas doterajšej existencie Plamienka mali lekári, sestry či psychológovia v starostlivosti desiatky rodín a plnili ich najväčšie a zároveň často veľmi náročné prianie – môcť byť s chorým dieťaťom doma a netráviť posledné spoločné mesiace či týždne v nemocnici.

Plamienok sa stará o pacientov v okruhu dvesto kilometrov od Bratislavy. Nielen lekári a zdravotné sestry, ale aj psychológovia či sociálni pracovníci sú dôležitou súčasťou tímu, ktorý pravidelne dochádza za rodinami domov. „Máme dlhoročné skúsenosti s liečbou a starostlivosťou o deti a novorodencov s nevyliečiteľnými chorobami. Každému dieťaťu bezplatne zapožičiame potrebné lekárske prístroje, tiež ošetrovateľský materiál a lieky. Lekári sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a v prípade potreby, navštívime našich malých pacientov aj v noci. Naša pomoc pre deti a rodiny je úplne bezplatná,“ približuje riaditeľka neziskovej organizácie Plamienok Mária Jasenková.

Rodiny s nevyliečiteľne chorým dieťaťom sa môžu ocitnúť aj vo finančnej tiesni, keď napríklad rodič, ktorý dovtedy pracoval, ostáva doma s dieťaťom. V náročnej situácii sa ocitajú aj ďalšie deti v rodine – súrodenci, na ktorých choroba súrodenca dolieha. Plamienok je profesionálnou oporou aj v sociálnej a psychologickej oblasti. „S rodinami riešime aj ich finančné problémy, možnosti uvoľnenia zo zamestnania, zadováženie zdravotníckych pomôcok, otázky, ako hovoriť o ťažkej situácii so súrodencami alebo hľadáme riešenia, ako komunikovať so širšou rodinou či známymi,“ hovorí Mária Jasenková.

Pomoc Plamienka je pre rodiny bezplatná. Nezisková organizácia funguje z darov sponzorov a ľudí, ktorí sa rozhodnú podporiť tak náročnú a pritom nenahraditeľnú prácu tímu z Plamienka. „Nevyliečiteľne chorým deťom je zvyčajne doma lepšie ako v nemocnici. Doma majú menej infekcií, lepšie jedia, viac priberajú, lepšie spia. Vďaka domácej starostlivosti a láske v rodine sa zdravotný stav detí často stabilizuje, aj keď by si to na začiatku nikto nemyslel. Pri zhoršení je možné vrátiť sa späť do nemocnice. Ak však neexistuje možnosť zvrátiť zhoršovanie stavu, liečba pokračuje a je zameraná na to, aby dieťatko netrpelo a mohlo cítiť blízkosť a lásku rodičov. Ak potrebuje zdravotné prístroje, napríklad odsávačku, kyslík či ventilátor, aj s týmito prístrojmi môže byť doma. To všetko je možné vďaka darcom 2 percent z daní, ktorí Plamienku vo veľkej miere prispievajú na materiálne zabezpečenie starostlivosti,“ dodáva Mária Jasenková. Darovať 2 percentá je jednoduché, všetky potrebné informácie a postup sú aj na webovej stránke Plamienka.

Zvládli kŕmenie cez sondu i virózy

Veronika s rodinou starostlivosť o dcérku s podporou Plamienka zvládli. „Romankine kŕmenie cez sondu, výmena sondy každé 3 týždne. Jej choré srdiečko a slabá imunita, choroby, virózy,... To všetko sa doma zvládalo jednoduchšie a Romanka sa mala lepšie. Našou odmenou boli jej úsmevy a džavotanie,“ hovorí mama dievčatka. Podľa jej slov sa Romanka na poslednej fotke usmievala. „Odišla do neba tesne pred Vianocami. Vybrala si hviezdičky namiesto vianočných svetielok.“

Darujte Plamienku 2 percentá z vašich daní a umožnite ťažko a nevyliečiteľne chorým deťom byť v teple domova. Ďakujeme.

Zdroj: Plamienok

