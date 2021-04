Soľ nájdete v pečive aj sladkostiach: Koľko jej zjete za deň?

Prílišná spotreba soli zvyšuje krvný tlak a podporuje nielen vznik hypertenzie, ale aj ochorenia srdca a ciev. Stúpa riziko vzniku infarktu alebo mozgovej príhody. Pokiaľ si myslíte, že soľ sa do jedla dostáva najmä počas varenia, prípadne jeho dochucovania na tanieri, mýlite sa. Jej hlavným zdrojom sú spracované potraviny. Tieto výrobky však vôbec nemusia chutiť slano. Obsahujú totiž prísady, ktoré ich slanosť maskujú.

Slováci budú soliť menej

V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou sme do roka 2025 zaviazali znížiť príjem soli o 30 percent. Mnohí výrobcovia preto postupne znižujú jej obsah vo výrobkoch, aby si spotrebitelia zvykli na novú chuť. „Síce to trvá určitý čas, no chuťové poháriky človeka sa dokážu prispôsobiť a zvyknúť si aj na menšie množstvo soli v jedle, čo priaznivo ovplyvňuje naše zdravie“, hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Spoločnosť Kaufland Slovensko prijala vlastný záväzok znížiť obsah soli, cukru a tukov v potravinách. „Zamerali sme sa na úpravu zloženia výrobkov našich privátnych značiek s cieľom ponúknuť zákazníkom zdravšiu alternatívu, a to bez použitia iných náhradných látok,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Tento cieľ sa dotýka predovšetkým mliečnych výrobkov, nealkoholických nápojov, mrazeného sortimentu, nátierok, pekárenských výrobkov i mäsového sortimentu.

Koľko je priveľa?

Ak vás zaujíma, koľko soli vo svojej strave denne prijímate, potrebujete sledovať údaje na etiketách. Potraviny s nízkym obsahom soli majú menej ako 0,3 g na 100 g, spozornieť by ste mali pri výrobkoch s obsahom soli vyšším než 1,5 gramov soli na 100 g. Aby ste sa vyhli komplikovanému prerátavaniu, na vysoké množstvo soli vás môže upozorniť Nutri-Score.

Ako jeden z prvých ho na Slovensku na svojej webovej stránke a na obaloch vybraných výrobkov svojich privátnych značiek používa Kaufland. „Reagujeme na zvýšený záujem našich zákazníkov mať prehľad o zložení potravín, ktoré denne konzumujú. Preto naše výrobky postupne označujeme hodnotením Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné“, hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Nutri-Score pozostáva z päťstupňovej farebnej stupnice, pričom zelené A je považované za nutrične najvýhodnejšie. Tmavooranžové E zase upozorňuje na výživne najmenej výhodný variant. Tento systém považuje soľ za nepriaznivú zložku, čo sa prejaví na výslednom skóre. Vďaka tomu dokážete odhaliť priveľa soli aj v tých potravinách, v ktorých by ste to na základe chuti na prvý pohľad nečakali.

