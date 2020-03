Štátna poisťovňa prekvapila flexibilným prístupom

Každý by mal pozorne sledovať, ako budú postupovať zdravotné poisťovne v medializovaných prípadoch detí so svalovou atrofiou. Veľa to napovie o tom, do akých rúk sme zverili svoje zdravie.

Väčšina Slovákov považuje štátne inštitúcie za neefektívne a málo pružné. Verejnú mienku priamo ovplyvňujú medializované kauzy. Jedným z príbehov, ktorý zasiahol celé Slovensko, je aj spoločný osud detí so spinálnou svalovou atrofiou. Štyri deti, liek za 2 milióny eur, štyri osudy, obrovská celoslovenská zbierka, štát a tri zdravotné poisťovne. Jasne a zrozumiteľne sa pred verejnosť postavila štátna VšZP.

Dá sa to

Keď minister zdravotníctva podpísal výnimku, že všetkým malým pacientom s diagnózou SMA môžu lekári podať najdrahší liek na svete napriek tomu, že v Európe nie je registrovaný, pozornosť sa obrátila na zdravotné poisťovne. Rodičia Riška pomoc odmietli ešte pred voľbami. Vyzbierali dostatok financií a ich syn podstúpi liečbu v Budapešti. Opatrenie sa teda týka troch detí. Každé z nich je pritom poistencom inej zdravotnej poisťovne. Najrýchlejšie, ľudsky a prakticky zareagovala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Generálna riaditeľka sa urýchlene stretla s otcom Amélie, pričom mu ponúkla jasnú víziu. „Nebudeme hľadať prekážky, ale možnosti, ako liek uhradiť. U malej Amélie zohráva čas dôležitú úlohu,“ potvrdila generálna riaditeľka poisťovne Ľubica Hlinková, ktorá pred touto pozíciou zastávala post šéfky liekovej politiky vo VšZP.

VšZP je ochotná liek uhradiť. Či už v prípade podania na Slovensku, alebo aj v zahraničí, ak pôjde o vopred schválenú liečbu v cudzine. V oboch prípadoch bude VšZP postupovať v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami. Nevyhnutnou podmienkou úhrady je totiž odôvodnená žiadosť ošetrujúceho lekára, ktorého VšZP už kontaktovala.

Spokojný bol aj Améliin otec, ktorý vyhlásil, že od začiatku medializácie sa konečne diskusia so zástupcami zodpovedných inštitúcií niesla v duchu nachádzania riešení. VšZP teda jasne povedala, čo chce a môže urobiť v danej veci a ako chce riešenie urýchliť. „S výrobcom lieku sme si dohodli mechanizmus úhrady tohto lieku. Oceňujeme, že tieto rokovania boli rýchle a pragmatické a spojila nás snaha pomôcť našej poistenke,“ uviedla Ľubica Hlinková.

Dobrý manažér pozerá do budúcnosti

Situácia na trhu s inovatívnymi liekmi sa z pohľadu pacienta javí ako dobrá správa. Lieky pribúdajú rýchlym tempom, no má to jeden háčik – sú mimoriadne drahé. Každý štát vyspelého sveta tak stojí pred otázkou, do akej miery dokáže poskytnúť svojim obyvateľom tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Inými slovami, komu poskytnúť drahú liečbu a komu nie, keďže zdroje sú obmedzené. „Toto by mala riešiť štátna lieková politika a mala by nastoliť smer, ako má postupovať naša krajina v tejto situácii. Štát by mal alokovať adekvátne zdroje na pokrytie inovácií,“ hovorí Ľubica Hlinková, ktorá už vyhlásila, aké opatrenia je v zmysle udržateľnosti dôležité realizovať.

VšZP aktívne šetrí tam, kde to dokáže. Cez centrálne nákupy liekov znížila jednotkové ceny liekov. Pri nákupoch v hodnote 90 miliónov eur dokázala ušetriť vyše 20 miliónov, a tým sa pričinila o dostupnosť liekov pre väčšie množstvo pacientov. Ďalšie úspory, vyše 18 miliónov eur, dosiahla VšZP na prevádzke.

Všetky takto ušetrené finančné prostriedky sa opätovne vracajú do zdravotnej starostlivosti. „Značná časť sumy z nášho rozpočtu je určená na podporu inovatívnych riešení v zdravotníctve,“ konštatuje generálna riaditeľka. Celkovo je VšZP priekopníkom vo financovaní inovácií. Ako prvá poisťovňa uhradila implantáciu umelého srdca, operáciu plodu s rázštepom chrbtice počas tehotenstva či vysokošpecializovanú protónovú terapiu. V súčasnosti je tu poistených takmer 60 % obyvateľov Slovenska a VšZP zostáva poisťovňou, na ktorú sa dá spoľahnúť.

