Eurovea oslavuje desiate narodeniny novým rekordom

Darčeky pre všetkých

„Nesmierne náš teší obľuba a priazeň, ktorú nám už dlhé roky prejavujú naši zákazníci. Eurovea už dávno nie je bežným nákupným centrom, o čom svedčí množstvo kultúrnych a športových podujatí pre verejnosť, ktoré tu organizujeme. Všetkým priaznivcom sa chceme poďakovať oslavami, z ktorých si môžu odniesť nielen jedinečné zážitky, ale aj rôzne výhry,“ vysvetľuje narodeninové plány Oľga Hammer, PR & marketingová manažérka Eurovea. Marec bude pri Dunaji jednoznačne najrušnejší. „Vždy si dávame záležať na tom, aby bol náš program určený pre rozličné vekové kategórie. Preto sme na každý marcový piatok naplánovali koncerty známych slovenských spevákov a kapiel, soboty zas budú patriť detským návštevníkom,“ dodáva.

V rámci hudobných vystúpení sa pri predajni H&M na -1. podlaží predstavia napríklad Martina Schindlerová, Peter Bažík, Veronika Strapková s Opakom, Carmel Paradise či Talostan so svojou školou kúziel, Divadlo Jaja, Mici a Mňau alebo Zuzana Haasová - Cirkus Romána (Divadlo Haaf). Piatkové koncerty začínajú vždy o 18:00 hod. a sobotné detské programy o 16:00 hod. Celý príbeh komplexu Eurovea, vďaka ktorému ožilo celé nábrežie od histórie lokality, cez výstavbu, až po otvorenie a desaťročné fungovanie si môžu záujemcovia pozrieť počas mesiaca marec na unikátnych fotografiách umiestnených na -1. podlaží.

Narodeninové zľavy a výhry

Už tradične budú môcť návštevníci Eurovea počas narodeninových osláv nakúpiť výhodnejšie so zľavovou knižkou, ktorú nájdu v marcovom čísle magazínu EMMA. Viac ako stovku zliav na nákupy oblečenia, kozmetiky alebo doplnkov bude možné využiť od štvrtka 26.3. do nedele 29.3. Verejnosť sa bude môcť zapojiť tiež do Veľkej narodeninovej súťaže, ktorá bude prebiehať na sociálnych sieťach Eurovea. Súťažiť sa bude o atraktívne ceny, ktoré venoval hotel Sheraton, Zion Spa, Yves Rocher, Wojas, Grand Optical, Tailor Made, Lara Beauty, Cafepoint, Fit&Co, L'Erbolario či ďalšie značky a prevádzky, ktoré nájdete v Eurovea.

Desať rokov života pri Dunaji

Výnimočnosť a obľúbenosť Eurovea je bez pochýb spojená aj so značkami, vďaka ktorým sa stala najprestížnejším bulvárom Bratislavy. Kľúčovým faktorom úspechu je štruktúra nájomcov, ktorá zohľadňuje jedinečnú pozíciu v centre mesta. To potvrdzuje aj fakt, že takmer polovica prevádzok oslavuje desiate narodeniny spolu so samotným nákupným centrom. „Sme radi, že naši nájomcovia sú u nás dlhodobo spokojní a darí sa im, a aj formou zliav či cien do súťaže sa rozhodli narodeniny osláviť s nami,“ hovorí Oľga Hammer. V Eurovea od otvorenia sídlia značky ako H&M, Mango, Peek & Cloppenburg, Billa, A3 Sport, DM Drogéria, hračkárstvo Dráčik, či oceňované reštaurácie na promenáde ako napríklad Al Faro, Primi River Lounge a Brasserie La Marine.

Všetko dôležité o narodeninovom programe, súťažiach aj výhodných nákupoch sa dozviete na webe eurovea.sk a sociálnych sieťach.

Eurovea v číslach:

V nákupnej pasáži sa nachádza 181 obchodov, 39 kaviarní, barov a reštaurácií.

Unikátnym prvkom nákupnej galérie je presklená strecha, ktorú tvorí až 4 400 sklenených trojuholníkov.

Podzemná garáž ponúka spolu 1 900 parkovacích miest.

Súčasťou komplexu je aj 235 nábrežných bytov, hotel Sheraton a tri administratívne budovy Eurovea Central, ktoré poskytujú 24 500 m2 kancelárskych priestorov.

Eurovea od otvorenia 26. 3. 2010 navštívilo 116 miliónov zákazníkov.

V roku 2022 sa nákupné centrum rozšíri o ďalších 100 maloobchodných prevádzok o celkovej výmere 25 000 m2, zároveň pribudne 50 000 m2 nových kancelárskych priestorov a 500 bytov.

- reklamná správa -