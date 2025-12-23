Putin odvolal ruského veľvyslanca v Česku Zmejevského: Nahradí ho Ponomarjovová

MOSKVA/PRAHA - Ruský prezident Vladimir Putin z postu ruského veľvyslanca v Česku odvolal Alexandra Zmejevského, ktorý funkciu zastával od roku 2016, a novou veľvyslankyňou v Prahe vymenoval Annu Ponomarjovovú. Vyplýva to z prezidentských dekrétov s dnešným dátumom, ktoré zverejnil Kremeľ.
O zmene na diplomatickom poste v českej metropole, na ktorú upozornila Česká televízia, medzitým informovali ruské médiá vrátane agentúry TASS. "Ministerstvo zahraničných vecí o výmene ruského veľvyslanca v ČR vie a berie ju na vedomie," povedal hovorca českej diplomacie Daniel Drake.
List Kommersant napísal, že Zmejevskij je v diplomatických službách od roku 1979, na konci 90. rokov pôsobil v ruskej misii pri OSN a následne sa stal stálym zástupcom Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Od 19. februára 2016 zastával post veľvyslanca v Česku.