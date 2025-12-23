Za útok na deti v chorvátskej škole dostal vrah maximálny trest 50 rokov väzenia

ZÁHREB - Župný súd v Záhrebe v utorok odsúdil 20-ročného muža na maximálny trest 50 rokov väzenia za vraždu dieťaťa v škole, pokus o vraždu ďalších štyroch osôb a 50 trestných činov proti právam detí. Rozsudok nie je právoplatný, píšu agentúry HINA a AFP.
Podľa prokuratúry v Záhrebe obžalovaný L. M. vošiel 20. decembra 2024 počas vyučovania do budovy základnej školy vo štvrti Prečko na okraji hlavného mesta s úmyslom zabiť žiakov a zamestnancov. Tento bývalý žiak školy v Prečku si bol plne vedomý, že deti sú príliš malé na to, aby mu kládli účinný odpor.
Podľa obžaloby podanej v júli nožom napadol učiteľku a žiakov. Sedemročné dieťa zomrelo, zatiaľ čo učiteľka a tri deti utrpeli vážne zranenia. „Súdny senát sa domnieva, že iba najprísnejším trestom – 50 rokov väzenia – sa môže zabezpečiť osobitná aj všeobecná prevencia,“ povedal hovorca súdu Krešimir Devčič.
Odsúdený muž bol zadržaný ihneď po útoku a odvtedy bol vo väzbe. Maximálny trest 50 rokov väzenia chorvátske súdy ukladajú len zriedka. Proti rozsudku sa možno odvolať. Tento bezprecedentný útok vyvolal v Chorvátsku pobúrenie a protesty za bezpečnejšie školy.