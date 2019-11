Krasokorčuliarsku choreografiu šou Angry Birds on Ice tvorí majsterka Slovenska Renata Aleksander!

Ľadová šou Angry Birds on Ice zverejňuje prvé fotografie veľkolepého projektu. Fanúšikovia sa môžu tešiť na „nahnevaných operencov“ a iné fantastické nadrozmerné rekvizity. Herci a krasokorčuliari budú tancovať na ľade a takmer 9-metrová „vtáčia hora“ vytvára priestor na najrôznejšie nadľudské kúsky tímu fantastických akrobatov. O krasokorčuliarsku choreografiu sa postarala niekoľkonásobná majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní Renata Aleksander, ktorá účinkovala v svetoznámej ľadovej revue Holiday on Ice!

Krasokorčuliarskou choreografkou šou Angry Birds on Ice je skúsená pedagogička, trénerka a choreografka krasokorčuliarov Renata Aleksander, ktorá má slovenský pôvod, ale pôsobí v susednom Poľsku. Svojimi skúsenosťami, ktoré získala počas desaťročného pôsobenia v svetoznámej ľadovej revue Holiday on Ice aj ako porotkyňa, či trénerka v TV šou Dancing on ice v Poľsku i v Grécku, teraz obohacuje šou Angry Birds on Ice.

„Keď mi zavolali zo slovenskej agentúry Comunique, veľmi som sa potešila, pretože som sa vždy túžila vrátiť sa a pracovať na Slovensku. Museli sme účinkujúcich naučiť úplne nový druh pohybov, na ktoré neboli zvyknutí. Jednalo sa pritom o veľkosť pohybov, najmä kvôli nadrozmerným kostýmom, v ktorých by malé pohyby zanikli. Každá gestikulácia, musí byť naozaj obrovská, čo by za normálnych okolností bolo považované za prehnané,“ konštatuje choreografka šou Renata Aleksander.

Samotní korčuliari musia byť naozaj technicky vyspelí a musia si byť istí vo svojich pohyboch. Aby boli kostýmy hodnoverné, viditeľné a celkovo esteticky zaujímavé, musia mať isté rozmery, ktoré sa podpísali na ich váhe. Korčuliari musia zvládnuť podať výkon aj v týchto podmienkach, preto musia byť naozaj výnimočne pripravení.

„Veľmi som si užila spoluprácu s režisérom Jurajom Benčíkom, s ktorým sme choreografiu tvorili priamo na ľade za prítomnosti všetkých účinkujúcich. Takýto proces je náročný a museli sme stále dbať na obmedzenia, ktoré kostýmy prirodzene vytvárajú a zostaviť choreografiu v rozmedzí, ktoré ponúkajú,“ prezradila Renata Aleksander.

Nielen choreografka oceňuje hudbu skladateľa a multiinštrumentalistu Oskara Rózsu, ktorý komponoval na základe textov Štefana Benčíka. Inšpiráciu našla Renata práve v nej.

„Hudba mi otvára srdce a to, čo cítim, chcem vždy pretaviť do korčuliarskeho výkonu. Hudba tiež napovedá náladu danej scény, čím všetko o niečo uľahčuje. Náš tím je veľmi zohratý a každému prajem, aby v takomto tíme pracoval. Veľmi dobre sa mi pracuje s celým produkčným tímom, ktorý síce nikto nevidí, ale odvádzajú neskutočne dobrú robotu,“ teší sa Renata Aleksander.

Renata Aleksander po úspešnom skončení štúdií v Bratislave zvládla konkurz do svetoznámej ľadovej revue Holiday on Ice, kde pôsobila desať rokov. Po ukončení kariéry v revue sa rozhodla usadiť vo Varšave, kde založila športový klub Ice & Fun, no ako je vidieť, na Slovensko nikdy nezanevrela. Teraz jej choreografiu budú môcť obdivovať aj slovenskí fanúšikovia ľadovej šou, aká tu ešte nebola. Nenechajte si ujsť fantastickú ľadovú šou Angry Birds on Ice. Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com

