Slovenka s najvyšším počtom WTA titulov na ProAm Challenge by Adifex

Tenisová lahôdka štvorhrový turnaj ProAm Challenge by Adifex aj tento rok poteší všetkých fanúšikov prvotriedneho tenisu na Slovensku. Charitatívny turnaj sa uskutoční 7. decembra 2019 v tenisovom klube TK Slávia Agrofert v Bratislave.

Svoju účasť na turnaji potvrdila aj Slovenka s najvyšším počtom WTA titulov vo dvojhre, bývalá 21. hráčka sveta Henrieta Nagyová. Bude to jej prvá účasť na podujatí a rada by si zahrala proti Karolovi Kučerovi, ďaľšej legende zo silnej generácie našich slovenských tenistov a tenistiek.

Henrieta alebo “Heňa”, ako ju kamaráti familiárne nazývajú, sa po ukončení aktívnej kariéry venovala viacerým zaujímavým aktivitám. Jednou z nich je aj interiérový dizajn, ktorý na nejaký čas odišla študovať do Londýna na známu dizajnérsku školu KLC School of Design. Neskôr v tejto oblasti rozbehla svoje aktivity v rámci biznis developmentu a do jej portfólia pribudli úspešné projekty ako napríklad hotel Ária v Budapešti či Kempinski hotely na Slovensku.

“V súčasnosti sa venujem aktivitám spojených s interiérovým dizajnom a trénovaním približne v pomere 50:50. Takto mi to vyhovuje, lebo obidve činnosti ma veľmi napĺňajú.” V minulosti viedla Henrieta svoju akadémiu, dnes sa však chce ako trénerka realizovať inou formou: “Chcem sa venovať hráčkam viac individuálne, koučovať ich naraz maximálne 4-5. Myslím, že vtedy je tam viac kvality ako keď je to vo veľkom objeme.”

Na otázku, či sa snaží k tenisu viesť aj svoju dcérku Valentínku, odpovedá: “Hrá jeden krát do týždňa, vidieť u nej športové nadanie, ale profesionálnu tenistku by som z nej nechcela. Okrem toho chodí aj na gymnastiku a plávanie, ale taktiež ju bavia umelecké smery. Veľmi rada tancuje a pekne kreslí. Takže uvidíme, možno z nej bude úspešná architektka (úsmev).”

Henrietine tenisové umenie si môžu účastníci a diváci pripomenúť už čoskoro počas turnaja ProAm Challenge by Adifex, kde sa objavia aj ďaľší naši známi tenisti a tenistky. Tých si za svojich partnerov vo štvorhre má možnosť vyžrebovať ktorýkoľvek z prihlásených účastníkov.

