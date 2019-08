Joey Tempest z Europe sa zamiloval do hlasu a tvorby Richarda Müllera, prirovnal ho k Leonardovi Cohenovi!

O tom, že Richard Müller je legenda s nádherným hlasom vedia v česko-slovenskom priestore asi všetci. Najnovšie má však aj veľkých fanúšikov vo Švédsku, a to nie hocijakých. Obdivuje ho dokonca sám slávny Joey Tempest z kapely Europe. Obaja skvelí hudobníci sa stretli na letnom festivale v Liberci.

Obaja umelci si hneď na prvý pohľad a počutie „sadli“ a dúfajú, že sa ešte stretnú na nejakom hudobnom podujatí.

Zdroj: Ivo Kiapeš

„Práve som tu v Česku videl na pódiu chlapíka, Richarda Müllera, s jeho skvelou skupinou. Dostal ma jeho úžasný výraz v hlase, počuť, že to čo spieva, aj prežíva. I keď nerozumiem mnohým slovám, cítim to. Má v sebe kúsok speváka Boza Scaggsa, najmä vo funkovej časti jeho skladieb. Trochu mi pripomína tiež Leonarda Cohena, hlavne pokiaľ ide o výraz jeho hlasu. Bolo to naozaj zaujímavé, skvelé,“ vyznal sa Joe Tempest.

Zdroj: Ivo Kiapeš

Kapela Europe je obrovská legenda. Na hudobnom výslní je od začiatku 80-tych rokov a stále dokáže publikum riadne rozpáliť. Jej najväčšie hity ako „The Final Countdown“, „Carrie“, či „Rock the Night“ oslovujú všetky generácie.

„Aj keď za socializmu nebolo jednoduché dostať sa k „západnej“ tvorbe, Europe sme poznali a inšpirovali aj mňa. Vtedy som asi ani nesníval tom, že sa raz budeme striedať na pódiu. A už vôbec nie, že si od Joeya vypočujem takúto chválu. Naozaj veľmi ma to potešilo. Sadli sme si aj ľudsky, tak sa teším, keď sa opäť stretneme na niektorom z festivalov,“ uzavrel Richard Müller.

Slovenské a české publikum si krásny hlas Richarda Müllera užije už na jeseň. Na spoločné turné ide s ďalšími dvoma obrovskými legendami, Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom, čo sľubuje naozaj výnimočný umelecký zážitok.

Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

Zdroj: Ivo Kiapeš

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup, Šansóny a iné piesne

23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry

24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku

25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár

27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores

28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo

29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na Štiavničkách

7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko

8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn

9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO

11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň

12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestská športová hala

13.10. 2019 BRATISLAVA - Hant Aréna

27.10. 2019 ČADCA - Dom kultúry

18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena

19.11. 2019 ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum

20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia

23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov

24.11. 2019 TRENČÍN - Mestská športová hala

02.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala

03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry

04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Športová hala

07.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko

08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón

- reklamná správa -