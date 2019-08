Najznámejší hovoriaci spevák začal pôsobiť sólovo: Neuveríte, čo vyštudoval

Naposledy sa predstavil tento rok v júni v pražskej O2 aréne, kde zahral piesne z posledného albumu Down the Road Wherever (2018). Knopfler, ktorý je rodákom z Glasgow (1949), bol pôvodne hudobným novinárom. Vyštudoval žurnalistiku na univerzite v Leedse a až neskôr v polovici 70. rokov položil s bratom Davidom základy na mnohé neskoršie hity skupiny Dire Straits.

V lete 1977 vznikla prvá demonahrávka hitu Sultans of Swing. V 80. rokoch vydali Dire Straits svoje najoceňovanejší dosky Love Over Gold (1982) a Brothers in Arms (1985).

Hudobník vo svojej tvorbe mieša prvky rocku, country, folku i blues. Je považovaný za jedného z najzručnejších gitaristov, ktorí hrajú prstami bez trsátka. V rámci Dire Straits a svoje sólokariéry predal viac ako 120 miliónov albumov a mnohé z jeho piesní ako Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet a Walk of Life sa dnes považujú za legendárne. Produkoval tiež album pre Boba Dylana či Randyho Newmana.

Tretíkrát ženatý Knopfler je od roku 1999 držiteľom Rádu britského impéria. Cenu Ivor Novello za prínos v hudbe získal v roku 2012.