Stane sa Bratislava mestom prestížnych kongresov?

Vstup Bratislavy na mapu svetového kongresu by mohol byť už čoskoro reálny. Nové kongresovo–administratívne centrum Eurovea City Congress prinesie reprezentatívny priestor pre organizovanie rôznych podujatí od menších kultúrnych akcií až po konferencie pre 2000 účastníkov. Spoločnosť JTRE začala s povoľovaním projektu.

Kongresová turistika tvorí vo vyspelých štátoch pomerne veľkú časť príjmov z cestovného ruchu. Kongresové priestory zvyšujú prestíž každej krajiny a mesta, keďže lákajú napríklad politické podujatia na najvyššej úrovni. Bratislava bola v európskom rebríčku Medgzinárodnej kongresovej asociácie ICCA v roku 2017 podľa počtu usporiadaných kongresov na 95. mieste. Susedná Viedeň sa pravidelne umiestňuje v top 3.

„V Bratislave je dnes možné uskutočniť menšie podujatia do približne 500 ľudí. Pre väčšie udalosti nemá naše hlavné mesto kvalitné a dostačujúce priestory. Kongresov do 500 ľudí je pomerne dosť, takže dopyt po priestoroch je, ale Bratislave dnes chýba centrum, kde by sa mohli konať naozaj vlajkové kongresy, tzv. emblematické podujatia, ktoré rezonujú po celom svete,“ hovorí odborník na kongresovú turistiku Peter Petrovič, ktorý má 25 ročné skúsenosti s organizovaním kongresov.

Administratívno-kongresové centrum, z dielne architektonickej kancelárie GFI, budú tvoriť dva navzájom prepojené funkčné celky. Dvojpodlažné kongresové centrum a signifikantná administratívna veža, ktorá bude s 26-timi podlažiami vizuálnou dominantou. Celková plocha kongresového centra je takmer 10 tisíc m2. K dispozícii bude 975 parkovacích miest.

„Uvedomujeme si silnú konkurenciu v podobe Viedne či Budapešti, ale Bratislava má pre kongresovú turistiku tiež vynikajúce predpoklady. Výhodou je ukážková dostupnosť diaľničnými pripojeniami, niekoľko letísk v okolí, atraktívne nábrežie rieky Dunaj, zaujímavé historické centrum a najmä vysoká bezpečnosť, ktorá je jedným z najdôležitejších kritérií výberu lokalít pre kongresy. Eurovea City Congress však nemá slúžiť len kongresovým turistom. Bratislavčania získajú moderný kultúrny a spoločenský priestor s dostatočnou kapacitou i variabilnosťou vhodný napríklad na koncerty, plesy a iné spoločenské akcie,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti JTRE Pavel Pelikán.

Zdroj: Eurovea City Congress

Budúce kongresové centrum bude spĺňať najvyššie medzinárodné štandardy so špičkovým zázemím a technológiou s potenciálom pritiahnuť skutočne veľké nadnárodné podujatia. V interiéri návštevníkov privíta veľkorysý priestor vstupnej lobby s impozantným schodiskom. Na prízemí bude situovaná veľká variabilná kongresová sála s kapacitou 1200 miest na sedenie a reštaurácia. Ponuku priestorov doplnia menšie sály, ktoré umožnia spájanie podľa potreby, čo umožní organizáciu rôznorodých podujatí, od komorných súkromných akcií až po medzinárodné konferencie, plesy či koncerty pre viac ako 2000 účastníkov. V priestoroch sa bude môcť konať viacero akcií súbežne bez toho, aby sa navzájom rušili. Celá budova je navrhnutá ako bezbariérová a bude ašpirovať na medzinárodný certifikát zelenej budovy BREEAM OUTSTANDING.

„Kongresoví „turisti“ sú spravidla bonitní ľudia ako lekári, podnikatelia, manažéri, vedúci pracovníci. Je to úplne iná skupina ako napríklad študenti, ktorí prenocujú v hosteli alebo cez AirBnB a naobedujú sa vo fast foode. Účastník kongresu spravidla využíva služby s najvyššou pridanou hodnotou, spí v lepšom hoteli, večeria v lepšej reštaurácii a minie viac na suveníry. V istých prípadoch mu časť nákladov prepláca firma, čo spôsobuje, že je ešte náchylnejší utrácať tu ďalšie peniaze. Toto prospieva celému mestu a jeho ekonomike,“ dodáva Peter Petrovič.

Verejný priestor v okolí budovy bude niesť rukopis španielskej architektky a urbanistky Beth Galí, ktorá sa podieľala na riešení verejných priestranstiev a parkov v mnohých svetových metropolách a navrhuje verejné priestory v celej štvrti EUROVEA CITY. Predpokladaný termín ukončenia výstavby Eurovea City Congress je rok 2024. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú sumu viac ako 100 miliónov Eur.

