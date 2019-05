Noc je temná a plná hviezdnych hostí. Filip Jančík zahrá na Bratislavskom hrade aj po desiatej

Los Angeles, Izrael, ale aj farby susedného Rakúska bude hájiť zostava, ktorá už o tri týždne príde na Bratislavský hrad. Dominantu slovenského hlavného mesta budú okupovať celý víkend, a to pri príležitosti unikátnej hudobno-svetelnej šou mladého huslistu Filipa Jančíka.

Úspech myšlienky priniesť do priestorov hradu hudbu známu, napríklad, zo seriálu Game of Thrones či Harry Potter je čoraz väčší. Svedčí o tom fakt, že Filip Jančík pridáva k svojej šou už tretí koncert. So svojimi aranžmánmi známych skladieb zo strieborného plátna či televíznych obrazoviek vystúpi 15. a 16. júna. Na nedeľu pritom avizuje aj špeciálny nočný koncert.

Mladý huslista si za hranicami našej krajiny vybudoval zvučné meno. Práve vďaka nemu príde z Los Angeles na Slovensko zvukár Paul Hager. Postaral sa o dokonalý hudobný zážitok hviezdam ako Miley Cyrus, Avril Lavigne alebo kapelám The Goo Goo Dolls a Guns N´ Roses.

Punc medzinárodnej kvality však všetkým koncertom dodajú aj výkony domácich hudobníkov, ktorí rovnako ako Jančík prekonali limity domácej pôdy a zbierajú pochvaly aj v zahraničí.

Veronika Vitázková bola prvou flautistkou na viacerých koncertoch Ennia Morriconeho. Umelkyňu možno počuť aj na albume renomovaného skladateľa Phillipa Glassa. Študovala pritom na prestížnej univerzite vo Viedni a hrala s tamojšou filharmóniou. Hrá na viac ako deviatich flautách.

Ansámbl doplní aj Košičan Ján Bogdan, ktorý hrá na čele. Vystupuje po celom svete s orchestrami ako sólista. Na filmový večer priletí z Izraela, kde aktuálne pôsobí. Publikum svojou prítomnosťou tiež poctí Oleg Sokolov, perkusionista z Českej filharmónie.

Na vystúpeniach Filipa Jančíka však rozhodne nemôže chýbať domáce zastúpenie. Aj na júnových večeroch budú husľového virtuóza sprevádzať najlepší slovenskí hudobníci - gitarista Jimi Cimbala, bubeník Michal Fedor, klavirista s nórskym pôvodom Remígius Klačanský či basgitarista s maďarskými koreňmi Tamás Belicza.

Na pódiu zohrá nemalú úlohu aj sextet hudobníkov Slovenskej filharmónie či Viedenského komorného orchestra pod vedením huslistu Adama Nováka. V rámci špeciálneho prekvapenia vystúpi mladá operná speváčka Alena Korekáčová.

Príďte si vychutnať najobľúbenejšie znelky aj z filmov ako Pulp Fiction, Počiatok alebo populárnych ság Harry Potter a Piráti z Karibiku v špeciálnom prevedení pod nočnou oblohou.

