Noc je temná a plná hviezdnych hostí: Filip Jančík zahrá na Bratislavskom hrade aj po desiatej

BRATISLAVA - Los Angeles, Izrael, ale aj farby susedného Rakúska bude hájiť zostava, ktorá už o tri týždne príde na Bratislavský hrad. Dominantu slovenského hlavného mesta budú okupovať celý víkend, a to pri príležitosti unikátnej hudobno-svetelnej šou mladého huslistu Filipa Jančíka.

Úspech myšlienky priniesť do priestorov hradu hudbu známu, napríklad, zo seriálu Game of Thrones či Harry Potter je čoraz väčší. Svedčí o tom fakt, že Filip Jančík pridáva k svojej šou už tretí koncert. So svojimi aranžmánmi známych skladieb zo strieborného plátna či televíznych obrazoviek vystúpi 15. a 16. júna. Na nedeľu pritom avizuje aj špeciálny nočný koncert.

Veronika Vitázková bola prvou flautistkou na viacerých koncertoch Ennia Morriconeho. Umelkyňu možno počuť aj na albume renomovaného skladateľa Phillipa Glassa. Študovala pritom na prestížnej univerzite vo Viedni a hrala s tamojšou filharmóniou. Hrá na viac ako deviatich flautách.

Ansámbl doplní aj Košičan Ján Bogdan, ktorý hrá na čele. Vystupuje po celom svete s orchestrami ako sólista. Na filmový večer priletí z Izraela, kde aktuálne pôsobí. Publikum svojou prítomnosťou tiež poctí Oleg Sokolov, perkusionista z Českej filharmónie.

Na vystúpeniach Filipa Jančíka však rozhodne nemôže chýbať domáce zastúpenie. Aj na júnových večeroch budú husľového virtuóza sprevádzať najlepší slovenskí hudobníci - gitarista Jimi Cimbala, bubeník Michal Fedor, klavirista s nórskym pôvodom Remígius Klačanský či basgitarista s maďarskými koreňmi Tamás Belicza.

Na pódiu zohrá nemalú úlohu aj sextet hudobníkov Slovenskej filharmónie či Viedenského komorného orchestra pod vedením huslistu Adama Nováka. V rámci špeciálneho prekvapenia vystúpi mladá operná speváčka Alena Korekáčová.

Príďte si vychutnať najobľúbenejšie znelky aj z filmov ako Pulp Fiction, Počiatok alebo populárnych ság Harry Potter a Piráti z Karibiku v špeciálnom prevedení pod nočnou oblohou. Na neklasický večer plný klasickej hudby si môžete kúpiť lístky na Predpredaj.sk.