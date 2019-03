Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK. V hre je preukaz MAXI KLASIK a prestíž!

Dizajn exteriéru nových jednotiek môžu navrhnúť samotní cestujúci

Zdroj: ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristúpila k obnove vozidlového parku a do Vysokých Tatier obstarala nové elektrické jednotky v celkovom počte 5 kusov. Prvá z nich sa na koľaje dostane už v roku 2020.Nové vlaky do Tatier prinesú aj nový dizajnový jazyk a do tvorby návrhu ich exteriéru sa môžu zapojiť všetci Slováci.