Veľký PREHĽAD: Železnice rátajú s náporom cestujúcich, takto posilnili vlaky počas Veľkej noci

Najviac vlakov pôjde na Veľkonočný pondelok (22. apríl), kedy spoločnosť očakáva najväčší nápor cestujúcich. Informácie poskytol Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Mimoriadne rýchliky pôjdu už tradične medzi hlavným mestom a metropolou východu. Rýchlik R 11609 vyrazí z bratislavskej Hlavnej stanice v stredu (17. apríla) o 13:49 hod a do Košíc by mal doraziť o 19:46 hod. Naspäť pôjde v utorok (23. apríla). R 11610 bude vypravený z Košíc o 14:14 hod. Plánovaný príchod do hlavného mesta je o 20:16 hod. Oba vlaky budú zostavené z desiatich vozňov druhej triedy, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky.

Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov

Zdroj: ZSSK

Na Zelený štvrtok (18. apríl) bude vypravených päť posilových vlakov. Tie sú zverejnené v platnom Cestovnom poriadku 2018/2019.

R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50).

SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Košice 23:05).

R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57).

RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:51).

REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Humenné 00:45).

Na Veľký piatok (19. apríl) pôjde SC 242 Pendolino Košičan (Košice 06:58 – Praha hl. n. 14:19).

Na Veľkonočnú nedeľu (21. apríl) vyštartuje REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50).

Na Veľkonočný pondelok (22. apríl) bude vypravených jedenásť spojov.

R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:31).

R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04).

RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01).

RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13).

RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01).

RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56).

RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10).

REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29).

RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47).

R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37).

RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:40).

S ohľadom na technické možnosti budú operatívne posilňované vybrané pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os.

ZSSK posilní aj 27 pravidelných vlakov InterCity

Utorok (16.4.)

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

Streda (17.4.)

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00) o 1 vozeň 2. triedy

IC 522 (Košice 11:12 – Bratislava hl. st. 16:02) o 1 vozeň 2. triedy

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) o 1 vozeň 2. triedy

Štvrtok (18.4.)

IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22) o 1 vozeň 2. triedy

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) o 1 vozeň 2. triedy

Piatok (19.4)

IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) o 2 vozne 2. triedy

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00) o 2 vozne 2. triedy

IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22) o 1 vozeň 2. triedy

IC 522 (Košice 11:12 – Bratislava hl. st. 16:02) o 1 vozeň 2. triedy

Pondelok (22.4)

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22) o 1 vozeň 2. triedy

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) o 1 vozeň 2. triedy

Utorok (23.4.)

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 45 (Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42) o 1 vozeň 2. triedy

IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22) o 1 vozeň 2. triedy

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) o 1 vozeň 2. triedy

Streda (24.4)

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) o 1 vozeň 2. triedy

IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00) o 1 vozeň 2. triedy

Lístky si zabezpečte v dostatočnom časovom predstihu

Štátny podnik v záujme osobného komfortu cestujúcim odporúča aj zabezpečenie miesteniek, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková. „ZSSK vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období odporúča cestujúcej verejnosti, aby si cestovné doklady zaobstarala v dostatočnom časovom predstihu,“ podčiarkol hovorca. Kováč vyzdvihol možnosť zakúpiť si cestovné lístky a rezervácie miesta aj prostredníctvom nového responzívneho e-shopu, či mobilnej aplikácie Ideme vlakom.

Obsadenosť vybraných vlakov počas veľkonočného obdobia

Streda (17.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť IC 521 Bratislava hl. st. 06:01 - Košice 10:48 60 % R 603 PSS LIŠIAK Bratislava hl. st. 08:13 - Košice 13:53 59 % IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 - Košice 16:48 95 % R 607 ANDREA SHOP.SK Bratislava hl. st. 12:13 - Košice 17:53 63 % R 609 Spišan Bratislava hl. st. 14:13 - Košice 19:53 72 % IC 45 Wien Hbf 14:37 - Košice 20:42 99 % R 815 Slatina (južná trasa) Bratislava hl. st. 16:04 - Košice 22:35 50 % R 611 FIXINELA Bratislava hl. st. 16:13 - Košice 21:53 90 % EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 - Bratislava hl. st. 21:50 92 % IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 - Košice 22:48 98 % R 613 TERMIX NIKA Bratislava hl. st. 18:13 - Košice 23:53 66 % R 615 Zemplín Bratislava-N. Mesto 22:16 - Humenné 06:33 94 %

Štvrtok (18.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť IC 521 Bratislava hl. st. 06:01 - Košice 10:48 96 % R 601 HORALKY SEDITA Bratislava hl. st. 06:13 - Košice 11:53 98 % R 603 PSS LIŠIAK Bratislava hl. st. 08:13 - Košice 13:53 95 % R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 - Košice 15:53 96 % IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 - Košice 16:48 98 % R 607 ANDREA SHOP.SK Bratislava hl. st. 12:13 - Košice 17:53 70 % R 609 Spišan Bratislava hl. st. 14:13 - Košice 19:53 74 % IC 45 Wien Hbf 14:37 - Košice 20:42 99 % R 611 FIXINELA Bratislava hl. st. 16:13 - Košice 21:53 85 % EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 - Bratislava hl. st. 21:50 100 % IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 - Košice 22:48 98 % R 615 Zemplín Bratislava-N. Mesto 22:16 - Humenné 06:33 96 % R 801 Poľana (južná trasa) Bratislava-Nové Mesto 22:34 - Prešov 07:42 64 % R 604 Dargov Košice 08:07 - Bratislava hl. st. 13:47 70 %

Piatok (19.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť IC 521 Bratislava hl. st. 06:01 - Košice 10:48 98 % R 601 HORALKY SEDITA Bratislava hl. st. 06:13 - Košice 11:53 89 % R 603 PSS LIŠIAK Bratislava hl. st. 08:13 - Košice 13:53 99 % R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 - Košice 15:53 96 % IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 - Košice 16:48 90 % R 607 ANDREA SHOP.SK Bratislava hl. st. 12:13 - Košice 17:53 57 %

Nedeľa (21.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť EN 444 Bohemia Košice 20:26 - Praha hl. n. 06:16 53 %

Pondelok (22.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť R 606 Liptov Košice 10:07 - Bratislava hl. st. 15:47 78 % IC 522 Košice 11:12 - Bratislava hl. st. 16:02 96 % R 608 Spišan Košice 12:07 - Bratislava hl. st. 17:47 86 % R 17610 Chopok Košice 13:45 - Bratislava hl. st. 19:31 51 % R 17612 Šarišan Humenné 14:06 - Bratislava hl. st. 21:04 59 % R 610 izlato.sk Košice 14:07 - Bratislava hl. st. 19:47 57 % IC 524 Košice 17:12 - Bratislava hl. st. 22:00 84 % EN 442 Slovakia Humenné 19:46 - Praha hl. n. 07:31 72 % EN 444 Bohemia Košice 20:26 - Praha hl. n. 06:16 87 % R 800 Poľana (južná trasa) Prešov 21:12 - Bratislava-Nové Mesto 06:02 58 % R 614 Zemplín Humenné 21:54 - Bratislava-N. Mesto 06:51 75 % EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 - Bratislava hl. st. 21:50 78 %

Utorok (23.4.)

vlak východová stanica, odchod - cieľová stanica, príchod obsadenosť IC 520 Košice 05:12 - Bratislava hl. st. 10:00 53 % IC 44 Košice 07:11 - Wien Hbf 13:22 64 % R 604 Dargov Košice 08:07 - Bratislava hl. st. 13:47 70 % R 606 Liptov Košice 10:07 - Bratislava hl. st. 15:47 83 % IC 522 Košice 11:12 - Bratislava hl. st. 16:02 93 % R 608 Spišan Košice 12:07 - Bratislava hl. st. 17:47 58 % R 610 izlato.sk Košice 14:07 - Bratislava hl. st. 19:47 66 % IC 524 Košice 17:12 - Bratislava hl. st. 22:00 51 % EN 442 Slovakia Humenné 19:46 - Praha hl. n. 07:31 50 % EN 444 Bohemia Košice 20:26 - Praha hl. n. 06:16 61 % R 614 Zemplín Humenné 21:54 - Bratislava-N. Mesto 06:51 64 %

Údaje k obsadenosti sú aktuálne k 16. aprílu.