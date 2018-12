Vianoce s Omegou v Bratislave

Pred dvoma rokmi v Košiciach, minulý rok v Budapešti, a v tomto roku sa v Bratislave koná koncoročný koncert slávnej maďarskej skupiny Omega. Ako sme si už mohli zvyknúť, aj v tomto roku vystúpia na koncerte aj hostia. János Kóbor ľutuje, že Marian Varga, vynikajúci slovenský rockový hudobník nemôže byť medzi nimi.

Predkapela skupiny Omega bude ženská rocková skupina Wasted Strings, na tlačovej konferencii skupinu zastupoval ich manažér, Ján H. Špaňo. Skupina už veľmi očakáva vystúpenie, a sú si isté, že publikum bude mať 20. decembra nezabudnuteľný zážitok.

Kóbor János prezradil, že skupinu Omega oficiálne založili v roku 1962, ale nakoľko s Józsefom Lauxom és Lászlóm Benkőm hrali spolu už aj pred tým, možno povedať, že skupina prakticky oslavuje 60. výročie vzniku. Omega je vo vynikajúcej forme, a preto pred bratislavským koncertom ešte odohrajú štyri koncerty „Omega Oratórium“ v adventnom období aj v Maďarsku.

János Kóbor zdôraznil: najdôžitejšia vec v kapele Omega je tím. Ich jediným cieľom je splniť požiadavky, ku ktorým ich zaväzuje meno Omega, pre nich je dôležitá kvalita, ktorú chcú neustále zvyšovať.

"S Lacim Benkőm sme hovorili aj o tom, že najlepšie by bolo, keby nás Omega - ako skupina - prežila" –​ dodal Kóbor.

Naďalej hrajú, tvoria, pripravuje sa Omega-Testamentum. Omega bola vždy schopná obnoviť sa, zmenili 5-6 štýlov, kým sa dopracovali na dnešnú klasickú-symfonickú rockovú hudbu.

János Kóbor dovršil 77 rokov, ale plány má až do roku 2021. V ten rok by mali odovzdať štadión „Puskás Ferenc Stadion“, kde by rád zahral. Je to aj preto, lebo predchodcu tohto štadiónu, konkrétne „Népstadion“, štyrikrát naplnili fanúšikmi.

Nakoľko kapelu Omega spomínajú aj ako východný Rolling Stonse, Kóbor si vie predstaviť ukončenie éry spoločným koncertom s Rolling Stones, ktorú by mohla usporiadať firma „Rolex óragyárak“.

„Kapelu Omega garantujem, je to na Rolexe” – dodal frontman. Ani ten koncert by nemal byť rozlúčkovým koncertom, pretože hudba je pre nich je vierou, aj náboženstvom.

