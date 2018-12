3 originálne tipy na vianočné darčeky

Pred Vianocami prežívame taký zhon, že úplne zabúdame na ich pôvodný význam – zahŕňať ostatných láskou. Chcete to tento rok zmeniť? Darujte svojim blízkym starostlivosť. Pozbierali sme pre vás 3 nápady, ako na to.

1.Darujte zdravie

Znie to ako hláška z televízneho spotu, ale nemáme na mysli výhodné balíky liekov. Nebolo by lepšie chorobám radšej predchádzať, než ich liečiť?

Veruže bolo. „Prinúťte” svojich workoholických blízkych relaxovať. Skvelým spôsobom, ako to docieliť, sú poukážky. Do wellness centra, na masáž (tá je top), gastro zážitok, na pedikúru, kozmetiku, alebo aj do divadla, do kina, na hodinový let malým lietadlom, vstup do fitka, na kurz varenia… Kamkoľvek, kde sa vaši milovaní uvoľnia (a čo nezabolí vašu peňaženku).

2.Darujte čas

Darček, ktorý nestojí nič, pričom nie je vôbec lacný. Je vaša sestra pracovne zaťažená? Majú vaši priatelia malé deti? Odľahčite ich na chvíľu od povinností.

Vyrobte milú „poukážku“, v ktorej sa zaviažete spraviť niečo namiesto nich. Ponúknite sa, že im postrážite deti, budete pre nich celý mesiac variť alebo im odhrniete sneh. Čas, ktorý získajú, zahreje srdce viac než akýkoľvek materiálny darček.

3.Darujte pohyb

