Vďaka Dohode o vystúpení ostávajú práva Slovákov v Spojenom kráľovstve garantované

Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP/Leon Neal

LONDÝN - Vďaka Dohode o brexite ostávajú práva Slovákov v Spojenom kráľovstve garantované. Britská strana však v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov Európskej únie (EÚ) za účelom cestovania do Spojeného kráľovstva. Až budúcnosť teda ukáže, aké budú vzťahy medzi EÚ a Britániou. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Najbližší rok sa podľa neho nezmení nič zásadné, vycestovať do Spojeného kráľovstva bude naďalej možné len s občianskym preukazom. Upozorňuje však, že ak Slováci v Británii získajú britské občianstvo, stratia tým slovenské.