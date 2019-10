Vyjednávač EÚ Barnier pohrozuje: Stále existuje riziko brexitu bez dohody

Barnier vysvetlil, že sa to môže stať na konci januára, ak britský parlament neschváli dohodu o brexite, ktorú 27 členských štátov EÚ uzatvorilo s Britániou, a Londýnu už Únia neposkytne ďalší odklad brexitu (vystúpenia z EÚ).

Môže sa to stať aj na konci prechodného obdobia, ktoré má podľa predpokladov trvať po brexite až do konca roku 2020, ak sa dovtedy neodsúhlasí žiadna nová dohoda o obchodných vzťahoch medzi oboma stranami a ak sa zároveň nedohodne žiadny dodatočný čas na jej dosiahnutie. "Riziko brexitu bez dohody stále existuje," povedal Barnier v príhovore. "Stále sa musíme pripravovať aj na to," dodal.

"Vo všetkých členských štátoch sú veľké rozdiely v pripravenosti väčších firiem a malých a stredne veľkých podnikov. Nie je čas na spokojnosť so sebou. Musí pokračovať predovšetkým práca s malými a stredne veľkými podnikmi," pripomenul podľa agentúry Reuters Barnier. Spojené kráľovstvo malo pôvodne vystúpiť z EÚ 29. marca, ďalšími termínmi boli 12. apríl a následne 31. október. Podľa aktuálne schváleného odkladu by mala Británia z EÚ odísť najneskôr 31. januára budúceho roku. Hlavy štátov a vlád zostávajúcich 27 členských krajín EÚ to oficiálne schválili v utorok 29. októbra.

V prípade, že sa ratifikáciu dohody o podmienkach odchodu Británie podarí zavŕšiť pred spomínaným januárovým termínom, môže Británia opustiť Úniu aj skôr, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii. Zostávajúci členovia EÚ vyzvali Britániu, aby počas nadchádzajúceho obdobia postupovala "konštruktívne a zodpovedne".