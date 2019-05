Francúzsko nesúhlasí s opakovanými odkladmi brexitu

Francúzsko nechce vstúpiť do kolobehu "opakovaných odkladov" po tohtomesačných voľbách do Európskeho parlamentu, na ktorých sa Británia zúčastní. Podľa predstaviteľa prezidentskej kancelárie by Londýn mal dospieť k "rozhodnutiu pred 31. októbrom".

Britskej premiérke Therese Mayovej sa v apríli na summite EÚ podarilo získať v poradí už druhý odklad brexitu. Lídri 27 členských krajín Únie stanovili za nový dátum vystúpenia Británie 31. október. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom.