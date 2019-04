Každý odklad odchodu Británie zvyšuje šancu na dohodu, myslí si analytik

BRATISLAVA - Každý odklad odchodu Veľkej Británie štatisticky zvyšuje šancu, že krajina nakoniec neodíde z EÚ bez dohody. Uviedol to analytik Radovan Geist z portálu Euractiv. Podľa Geista však nie je pravdepodobné, že by dohodu navrhovanú premiérkou Theresou Mayovou schválila celá jej konzervatívna strana, preto bude musieť hľadať dohodu s opozičnými labouristami.

"Odklad do októbra pre nich však môže byť aj dôvodom, aby dohodu nakoniec nepodporili," povedal s tým, že britská opozícia môže v tejto súvislosti pomýšľať aj na prípadné predčasné voľby.

Podľa Geista by akýkoľvek odklad dlhší ako rok vnímali kontroverzne podporovatelia brexitu v Británii, svoje dôvody má však aj únia. Podľa Geista ju totiž čakajú dve dôležité rozhodnutia, konkrétne tvorba novej komisie a tiež tvorba rozpočtu, pričom hrozí, že by tieto akty mohla Británia blokovať. "Preto bol tlak, aby sa dal iba taký odklad, aby nepresiahol koniec roka," zdôraznil Geist.

Zároveň pripomenul, že premiérka Mayová čelila v decembri minulého roku pokusu o vyslovenie nedôvery, čo sa môže zopakovať aj koncom tohto roku. "Je možné, že by to tentokrát neustála," dodal s tým, že v takom prípade je šanca, že by sa premiérom stal napríklad Boris Johnson, s ktorým by sa únii vyjednávalo určite komplikovanejšie.

Lídri členských štátov EÚ sa dohodli na odklade odchodu Veľkej Británie z únie do 31. októbra. Británia musí v máji usporiadať voľby do Európskeho parlamentu a takisto sa počas tohto obdobia musí správať zodpovedne a neblokovať návrhy týkajúce sa budúcnosti EÚ. Ak by Británia voľby neusporiadala, odíde bez dohody k 1. júnu.