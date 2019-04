Myslia si, že už vystúpili? Briti začali vydávať nové pasy, niečo na nich ale chýba

"Prekvapilo ma, že zaviedli zmeny, hoci sme z EÚ ešte nevystúpili," povedala pre tlačovú agentúru Press Association (PA) Susan Hindleová Baroneová, ktorá svoj nový pas dostala v piatok. Hovorkyňa ministerstva vnútra uviedla, že pre občanov Británie nevyplývajú nijaké rozdiely z toho, či majú pas s nápisom alebo bez nápisu EÚ - oba sú rovnako platné. Zároveň dodala, že naďalej sa budú vydávať i pasy, ktoré obsahujú názov EÚ, až kým sa nevyčerpajú zásoby.

Zdroj: Twitter.com/David Linden

Tmavomodré pasy pripomínajúce dizajn britských pasov pred vznikom Európskej únie by sa mali začať vydávať koncom roka. Zmena dizajnu pasov, ktoré majú nahradiť súčasné vínovočervené cestovné doklady, sa pre podporovateľov brexitu stala jednou z rozhodujúcich požiadaviek. Britská premiérka Theresa Mayová požiadala v piatok EÚ o odklad termínu odchodu Británie z Únie do 30. júna. Ak však poslanci britského parlamentu schvália dohodu o brexite "včas", Spojené kráľovstvo by malo odísť z EÚ do 23. mája 2019.

Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.