Rakúsky prezident vidí dve možnosti: Tvrdý brexit, alebo zotrvanie Británie v EÚ

VIEDEŇ - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen považuje prípadný odklad brexitu na 30. júna za veľmi nešťastný nápad, pričom relevantnými možnosťami ďalšieho vývoja sú teraz podľa neho len tvrdý brexit alebo zotrvanie Británie v EÚ. Vyhlásil to vo štvrtok počas stretnutia so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom v obci Weiden am See pri Neziderskom jazere.

"Akékoľvek odsúvanie, ktoré sa plánuje rozhodnutím Európskej rady k 30. júnu, považujem za veľmi nešťastné z toho dôvodu, že koncom mája nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu a ja si neviem predstaviť, že by sa na nich jedna z členských krajín nezúčastnila. To z právneho a politického hľadiska považujem za nešťastné," vyhlásil rakúsky prezident v reakcii na otázku zúčastnených novinárov po stretnutí s Kiskom.

Van der Bellen v tejto súvislosti ďalej povedal, že vzhľadom na situáciu, keď britskí poslanci už dvakrát odmietli dohodu o brexite, ktorú Británia uzavrela s EÚ, by bolo správne nastoliť Londýnu dve možnosti, a to "odchod bez dohody, alebo zachovanie statusu quo". O výbere jednej z týchto dvoch možností by podľa neho mohli rozhodnúť britskí občania v referende.

Rozhodnutie Britov opustiť Úniu považuje on osobne podľa svojich slov za "tragickú chybu", ktorú ľutuje. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) medzitým v Bruseli, kde sa zúčastňuje na summite Európskej rady, vyhlásil, že odklad brexitu si vie predstaviť. Najviac sa mu však pozdáva dátum do európskych volieb, ktoré sa konajú v máji.