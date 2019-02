Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit otvorene: Odklad je možný, ale načo?

Akýkoľvek odklad musí schváliť 27 ostatných členských krajín EÚ, zdôraznil ešte Barnier pre rozhlasovú stanicu France Info. "A otázka, ktorú im (členské štáty) okamžite položia, znie: 'Načo?'. Práve to určí dĺžku odkladu," uviedol Barnier, ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.

Cieľom je zaručiť, aby "sme sa po skončení predĺženého obdobia neocitli v takej istej slepej uličke, v akej sme dnes", upozornil Barnier. Znovu zdôraznil, že termín brexitu 29. marca "si vybrala sama Británia". "Objektívne povedané, nepotrebujeme viac času, potrebujeme rozhodnutie," vyhlásil Barnier a doplnil, že je stále odhodlaný pracovať na zabezpečení dohody o brexite.

"Nie je správe tvrdiť, že najpravdepodobnejším scenárom je odchod bez dohody. Je možný, ale ešte nie je pravdepodobný," povedal. Britská premiérka Theresa Mayová čelí v stredu v parlamente hlasovaniu o svojej novej, prepracovanej stratégii pre brexit - tá umožňuje prípadné požiadanie o odklad vystúpenia Británie z Európskej únie, ak Mayovej "rozvodovú" dohodu, vyrokovanú s Bruselom, poslanci neschvália. Hlasovať o nej budú už druhýkrát 12. marca.

Je to náhly obrat v postoji Mayovej, ktorá dlho trvala na tom, že žiadny odklad brexitu nebude, dokonca ani vtedy, ak by to znamenalo odchod z EÚ bez dohody - napríklad o právach občanov či podobe pozemnej hranice s Írskom.

Predseda Európskej rady Donald Tusk už v pondelok 25. februára naznačil, že európski lídri sú ochotní uvažovať o odklade brexitu, a označil to za "rozumné riešenie" vzhľadom na politický zmätok v Británii.

Mayová vyzvala parlament, aby si splnil povinnosť a schválil jej plán

Britská premiérka Theresa Mayová apelovala na zákonodarcov v Londýne, aby v sérii stredajších hlasovaní podporili jej plán odchodu Británie z Európskej únie. Do plánovaného "dňa brexitu", 29. marca, zostáva necelých päť týždňov, pripomenula tlačová agentúra DPA.

"Pevne verím, že dohoda je na dosah," napísala Mayová pred hlasovaním v stredajšom vydaní denníka Daily Mail, jedného z najčítanejších bulvárnych denníkov v Británii. "Parlament by si mal splniť povinnosť, aby sa táto krajina mohla pohnúť dopredu," dodala.

"Chceme z EÚ odísť s dohodou, ktorá nám dá to najlepšie z oboch svetov: úzky vzťah s našimi najbližšími susedmi a šancu uplatniť čo najviac náš talent a zdroje pri budovaní nových vzťahov so vzmáhajúcimi sa ekonomikami po celom svete," napísala premiérka v Daily Maile.

Stredajšie hlasovanie v Dolnej snemovni bude nasledovať po týždňoch politického manévrovania v tejto hlavnej, volenej komore britského parlamentu. Toto hlasovanie neurčí priamo osud dohody o brexite, ale mohlo by ovplyvniť Mayovej nasledujúce kroky, pretože sa ešte zo všetkých síl snaží získať podporu pre spomínanú dohodu. Tá totiž vyvoláva ostrý odpor, dokonca aj medzi mnohými zákonodarcami z jej vlastnej Konzervatívnej strany, ktorí sú či už zástancami zotrvania v EÚ, alebo zástancami brexitu.

Mayová v utorok prisľúbila, že 12. marca umožní zákonodarcom druhé "hlasovanie" o dohode o brexite, po zdrvujúcej porážke pri prvom hlasovaní z minulého mesiaca. Vylúčila, že Británia vystúpi 29. marca z Európskej únie bez dohody, ak takúto možnosť neschváli samotný parlament. Mayová preto v utorok sľúbila ešte dve nové hlasovania - jedno 13. marca o brexite bez dohody a ďalšie 14. marca o predĺžení rokovaní s EÚ (ak britskí zákonodarcovia znova 12. marca odmietnu vyrokovanú dohodu). Premiérka vyhlásila, že rokovania môžu byť predĺžené maximálne do konca júna. V utorok upozornila, že ona sama si to neželá.