EÚ môže dať Británii ďalšie záruky dočasnosti írskej "poistky", tvrdí vyjednávač Barnier

"Vieme, že v Británii existujú obavy, že táto poistka by sa mohla stať pascou, v ktorej by Briti zostali navždy zviazaní s EÚ," povedal Barnier. "Tak to nie je. A my sme pripravení dať ďalšie záruky, uistenia a objasnenia, že táto poistka by mala byť len dočasná," citovali ho agentúry Reuters a DPA. Írska poistka zahrnutá do právne záväznej dohody o brexite má za cieľ udržať otvorenú hranicu na írskom ostrove, teda zabrániť obnoveniu "tvrdej" pohraničnej infraštruktúry medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou ako členom EÚ.

Toto ustanovenie požadované Európskou úniou, na základe ktorého by do dosiahnutia novej obchodnej zmluvy zostalo Spojené kráľovstvo v colnej únii s EÚ, je hlavnou prekážkou schválenia dohody o brexite v britskom parlamente. Vystúpenie Británie z Únie bez dohody o jeho podmienkach, známe ako neriadený brexit, by podľa obáv vyvolalo zmätok na oboch stranách Lamanšského prielivu. Barnier zdôraznil, že EÚ írsku poistku z dohody o brexite nevyškrtne. "Je to poistenie. Nechceme ho použiť. Je to, ako keď si poisťujete svoj dom. Je to určené len pre najhorší možný prípad," dodal.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v januári vyhlásil, že kľúčom k dosiahnutiu dohody o brexite, ktorú by mohla britská vláda presadiť v parlamente, je presnejšie sformulovanie "dočasného" charakteru írskej poistky. Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že v prípade, ak britskí poslanci pri hlasovaní 12. marca znova odmietnu jej dohodu o vystúpení z EÚ, bude môcť parlament hlasovať o požiadavke na odloženie brexitu, ktorý je stanovený na 29. marca. Barnier uviedol, že záruky dočasnosti poistky zo strany EÚ by mohli byť súčasťou politickej deklarácie o očakávaných budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ po brexite.

Vyjednávač pre Die Welt povedal, že účelom prípadného odloženia vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ musí byť výslovne vyriešenie súčasnej patovej situácie. Podľa vlastných slov sa nedomnieva, že by sa lídri zvyšných 27 členských štátov EÚ (EÚ27) postavili proti odkladu brexitu, pokiaľ to Británia s nájdením riešenia myslí vážne. "Otázka, ktorú sa EÚ27 bude pýtať: Načo? Odpoveďou nemôže byť to, že Británia chce odkladať problém. Chcete ho vyriešiť," doplnil Barnier s tým, že rozhodnutie o odložení brexitu by museli lídri členských štátov schváliť jednohlasne na summite 21. marca.