Nový prieskum hovorí jasne: Väčšina Britov je za nové referendum o brexite

LONDÝN - Väčšina britskej verejnosti si želá nové referendum o brexite. Viac ako polovica Britov (53 percent) by podporila nové referendum o brexite za podmienok vyrokovaných vládou premiérky Theresy Mayovej, brexite bez dohody alebo referendum o zotrvaní v EÚ. Proti akémukoľvek referendu je 36 percent Britov. Vyplýva to z prieskumu spravodajskej televízie Sky News zverejneného v pondelok.

Uvedené čísla sa v podstate nezmenili, odkedy Theresa Mayová prvýkrát zverejnila predbežnú dohodu o vystúpení Británie z EÚ. Podobne tesná väčšina Britov (51 percent) však súhlasí s názorom Mayovej, že konanie ďalšieho referenda o brexite by predstavovalo porušenie dôvery verejnosti, 42 percent opýtaných je presvedčených, že by to tak nebolo a sedem percent je nerozhodnutých.

Respondenti, ktorí sú za odchod Británie z EÚ - či už za podmienok dohodnutých Mayovej vládou, alebo bez dohody s Úniou - súhlasia s premiérkou, že by to bolo porušenie dôvery, pričom deviati z desiatich opýtaných z tejto skupiny tvrdia, že premiérka má pravdu.

Viac ako jeden z piatich opýtaných, ktorí sú za nové referendum, teda 22 percent, si tiež myslí, že konanie nového referenda by bolo porušením dôvery britskej verejnosti, avšak aj tak si myslia, že nové referendum by sa malo konať.

Väčšina Britov (53 percent) by v novom referende hlasovala za zotrvanie Británie v EÚ, 32 percent by bolo za odchod krajiny z EÚ bez dohody a 16 percent za odchod za podmienok vyrokovaných Mayovej kabinetom.

Traja z desiatich opýtaných, ktorí by uprednostnili Mayovej plán brexitu (28 percent), a 19 percent ľudí, ktorí by uprednostnili brexit bez dohody, by bolo za nové referendum - napriek tomu, že veľká väčšina z nich tvrdí, že by predstavovalo porušenie dôvery verejnosti - to isté si myslí aj 80 percent tých, ktorí by boli za zotrvanie Británie v EÚ.