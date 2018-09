Merkelová prehovorila za celú EÚ: Žiadny kompromis a ústupky sa nebudú konať

SALZBURG - Európska únia v rokovaniach o vystúpení Británie nepristúpi na kompromis ohľadom jednotného trhu. Povedala to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová na tlačovej konferencií po skončení dvojdňového neformálneho summitu šéfov štátov a vlád EÚ v rakúskom Salzburgu.

"Dnes sme sa dohodli, že ohľadom jednotného trhu nemôže dôjsť ku kompromisu," povedala podľa tlačovej agentúry DPA. Kancelárka ďalej zdôraznila, že Británia nebude po odchode z Únie súčasťou jednotného trhu. Dodala však, že "je možné prísť v tomto smere s kreatívnymi spôsobmi", ako dospieť s Britániou k úzkemu obchodnému vzťahu.

Predseda Európskej rady Donald Tusk po summite podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že kľúčové časti britského plánu na tzv. brexit by nefungovali a predstavovali by riziko oslabenia jednotného trhu. Britská premiérka Theresa Mayová by rada udržala i po odchode z Únie prístup Británie na jednotný trh v rámci voľného pohybu tovaru, ale nie služieb, priblížila AP. Lídri EÚ však v tomto smere skonštatovali, že Británia si z jednotného trhu "nemôže vyberať hrozienka".

Mayová v Salzburgu oznámila, že brexit nastane bez ohľadu na to, či sa EÚ a Británia dohodnú alebo nie. Ďalšie referendum je podľa nej vylúčené. Lídri EÚ sa vo štvrtok v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky. Od mimoriadneho summitu sa očakáva definitívne rozhodnutie, či medzi Bruselom a Londýnom dôjde k dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva, alebo v marci 2019 nastane tzv. tvrdý brexit.