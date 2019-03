Talianska polícia sa činila: Zatkli Alžírčana, ktorý bojoval v Sýrii v mene Alaha

Podľa vyhlásenia protiteroristických úradov je Murád Sadáwí (45) prvým zahraničným bojovníkom, ktorý odcestoval z Talianska do Sýrie a po návrate na taliansku pôdu ho zatkli. Objavili ho na statku v blízkosti mesta Acerra na juhu Talianska. Podľa predstaviteľa protiteroristických úradov Claudia Galzerana polícia dúfa, že mobilné telefóny, ktoré mal tento muž, odhalia, ako sa mu v roku 2017 podarilo nepozorovane prekĺznuť späť do Talianska a doteraz tam unikať úradom. Sadáwí, na ktorého Alžírsko vydalo zatykač pre obvinenia z terorizmu, pracoval v Taliansku od roku 2003 niekoľko rokov ako murár. Do Sýrie odišiel v roku 2013, a to cez Alžírsko.