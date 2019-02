Američania pripravujú definitívny odchod zo Sýrie, Trump komentoval porážku Daeš

WASHINGTON - Americké ozbrojené sily sa pripravujú na stiahnutie všetkých svojich vojakov zo Sýrie do konca apríla tohto roku. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Ak administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nerozhodne inak, armáda plánuje stiahnuť zo Sýrie podstatnú časť svojho 2000-členného kontingentu do polovice marca, pričom k úplnému odsunu amerických jednotiek by malo dôjsť do konca apríla, uviedol v stredu na svojej webovej stránke denník Wall Street Journal (WSJ). Americké ministerstvo obrany (Pentagón) odmietlo svoje plány komentovať. "O harmonograme sťahovania síl Spojených štátov zo Sýrie nediskutujeme," uviedol pre WSJ hovorca Pentagónu Sean Robertson.

Americký prezident Donald Trump v stredu vo Washingtone na stretnutí s ministrami zahraničných vecí koalície bojujúcej proti extrémistickej organizácii Daeš vyslovil presvedčenie, že do konca budúceho týždňa bude môcť oznámiť porážku "fyzického kalifátu" Islamského štátu. "Chcem počkať na oficiálne vyhlásenie, nechcem to oznamovať predčasne," povedal Trump, ktorý pred časom stiahnutie amerických síl zo Sýrie nariadil, pričom však neuviedol, kedy by k nemu malo dôjsť.

Svoje rozhodnutie stiahnuť približne 2000 amerických vojakov zo Sýrie Trump nečakane oznámil na konci roku 2018 s vysvetlením, že džihádistická organizácia Daeš bola porazená. Jeho slová vyvolali medzi spojencami obavy o stabilitu nepokojného regiónu.