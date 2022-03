Situácia na hraniciach je napätá: Čaká sa až 35 hodín! Desaťtisíce utečencov už je v bezpečí, čo bude ďalej?

UBĽA – Situácia na hraniciach sa každým dňom zhoršuje a z Ukrajine uteká čoraz viac ľudí. Veď už šiesty deň zúri u našich východných susedov vojna. Niektorí Ukrajinci zostávajú na Slovensku, iní pokračujú v ceste ďalej do Európy. Aká však je situácia za posledných 24 hodín?

Každý deň, každú noc sa na Slovensko prídu na slovensko-ukrajinské hranice tisíce až desaťtisíce Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou. V noci zo stredy na štvrtok sa totiž začala ruská invázia Ukrajiny a odvtedy u našich susedov prebiehajú ťažké boje. Podľa polície od vypuknutia konfliktu prešlo hranicami vyše 54-tisíc ľudí.

Archívne VIDEO Za posledných 24 hodín prešlo štátnu hranicu s Ukrajinou viac ako 15 tisíc osôb

„Za posledných 24 hodín (od 06.00 hod. 28.02.2022 do 06.00 hod. 01.03.2022) sme na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny vybavili 12 008 osôb, z toho za dnešný deň (do 06.00 hod. 01.03.2022) 4 464. Aktuálne sú čakacie doby na najzaťaženejších hraničných priechodoch od 10 do 35 hodín,“ ozrejmili policajti na sociálnej sieti.

Ako dodali na hraničnom priechode v Ubli za posledných 24 hodín vybavili celkovo 3376 žiadostí, z toho za dnešný deň 1053. Na ukrajinskej strane v súčasnosti čaká na vybavenie zhruba 700 vozidiel a 50 osôb. Čakacia doba je 30 až 35 hodín.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vybavili za uplynulých 24 hodín celkovo 7049 osôb, z toho za dnešný deň 2838. Na ukrajinskej strane čaká zhruba 1500 áut a 500 ľudí, pričom čakacie doby na hraniciach sú 10 až 12 hodín.

Na hraničnom priechode Veľké Slemence vybavili za posledných 24 hodín 1583 osôb, z toho za dnešný deň 573. Na ukrajinskej strane je približne 10 osôb, ktoré sú vybavované priebežne. Podľa policajtov komplikujú a spomaľujú colné kontroly posádok na Ukrajine. V krajine je totiž všeobecná mobilizácia, podľa ktorej nemôžu krajinu opustiť muži vo veku od 18 do 60 rokov. Na hraniciach sú tak dlhé lúčenia otcov a bratov s rodinami, ktoré posielajú do bezpečia.

Policajti však zverejnili aj dojímavý príbeh, ako sa rozhodli pomôcť dvom ženám s deťmi, ktoré sa po troch dňoch dostali za hranice a nemali sa ako dostať k rodine do Poľska. Pokazilo sa im totiž auto. „Dve policajné hliadky zo Sabinova dnes vo večerných hodinách v Sabinove pomohli dvom ukrajinským ženám s deťmi, ktorým sa po troch dňoch cestovania z Ukrajiny smerom do Poľska pokazilo vozidlo z dôvodu nedostatku prevádzkových kvapalín a tak im policajti na vlastné náklady kúpili olej a chladiacu kvapalinu, aby v svojej ceste mohli ďalej pokračovať. Bolo to od nich veľmi pekné gesto."

