Citlivá téma: Ukrajina chce zavedenie bezletovej zóny: USA je proti, znamenalo by to vojnu NATO s Ruskom

Zatiaľ čo Ukrajinci pokračujú v boji proti ruskej invázii, niektorí západní politici oživili reči o zavedení bezletovej zóny nad západnou časťou krajiny. Šéf obrany britského parlamentu Tobias Ellwood povedal, že Západ by mal tento krok ešte zvážiť, a dodal, že by to "zmenilo pohľad" na celú situáciu.

Bezletová zóna je oblasť nad ktorou majú lietadlá zakázané lietať. Vyhlasuje ju vojsko, resp. najvyšší veliteľ obrany štátu, čo je v mnohých prípadoch prezident krajiny. Zvyčajne sa vyhlasuje počas konfliktu, aby sa nepriateľské vojenské lietadlá nemohli dostať do určeného vzdušného priestoru. Krajiny ho presadzujú sledovaním, preventívnymi útokmi alebo zostreľovaním lietadiel, ktoré tento zákaz porušujú.

Bezletové zóny a protiletecká obrana sa niekedy zriaďujú aj na ochranu citlivých a strategických miest alebo udalostí, ako je inaugurácia prezidenta alebo veľké športové podujatie. Hoci RAF počas oboch svetových vojen už vykonávala operácie typu "obsadenie vzdušného priestoru" nad niekoľkými oblasťami, bezletové zóny nadobudli svoju modernú podobu až po skončení vojny v Perzskom zálive v roku 1991.

Bez podpory USA

Spojené štáty nepodporia vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová. Podľa nej by tento krok znamenal vojnu USA s Ruskom. Na vyhlásenie bezletovej zóny opakovane vyzývajú predstavitelia Ukrajiny, ktorá piaty deň čelí ruskej invázii.

"Americký prezident Joe Biden dal jasne najavo, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov do vojny s Ruskom," povedala podľa agentúry DPA Psakiová. Bezletová zóna by podľa nej len podporovala myšlienku vojny medzi týmito mocnosťami. "Vyžadovalo by to nasadenie americkej armády na jej vymáhanie, čo by značilo potenciálny priamy konflikt a vojnu s Ruskom, do ktorej sa nechceme zapojiť," povedala hovorkyňa o možnosti bezletovej zóny.

Požiadavka Zelenského ako odveta

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podľa agentúry Reuters povedal, že je načase zvážiť zavedenie bezletovej zóny pre ruské rakety, lietadlá a vrtuľníky. Mala by to byť reakcia na ruské ostreľovanie mesta Charkov, kde v pondelok podľa ukrajinských predstaviteľov zahynulo jedenásť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Zelenskyj vo svojom online príhovore nespresnil, akým spôsobom by sa bezletová zóna mala zaviesť a kým by mala byť vymáhaná. Uviedol, že Moskva v uplynulých piatich dňoch uskutočnila 56 raketových úderov a vypálila 113 riadených striel proti Ukrajine. Rusko tvrdí, že ovládlo nebo nad celou Ukrajinou. Celkovo zasiahlo už 1114 vojenských objektov, zničilo 314 tankov a ďalších obrnených vozidiel, 57 raketometov, 121 diel, 31 rádiostaníc a 274 kusov špeciálnej techniky, uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Zákaz preletu nad Slovenskom

Od pondelka (28. 2.) je zakázaný vstup, výstup alebo prelet vzdušným priestorom Slovenskej republiky pre lietadlá Ruskej federácie. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal s tým, že zákaz vydal v zmysle nariadenia Rady EÚ pre všetky lietadlá vlastnené, v prenájme alebo prevádzkované alebo inak kontrolované občanmi Ruskej federácie a všetkým držiteľom osvedčení leteckých prevádzkovateľov, vydaných orgánmi Ruskej federácie. "Dopravný úrad SR už vydal tzv. NOTAM, čo je oficiálna správa pre užívateľov vzdušného priestoru SR," dodal minister.

Odpoveď Ruskej federácie

Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) v pondelok oznámila, že zatvára vzdušný priestor pre letecké spoločnosti z 36 krajín. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Tento krok je odvetou za zákaz letov ruských leteckých spoločností a strojov zo strany "európskych štátov". Na tzv. čiernom zozname je aj Slovensko.

"V súlade s medzinárodným právom bolo, v reakcii na zákaz európskych štátov prevádzkovať lety civilných lietadiel prevádzkovaných ruskými leteckými dopravcami a/alebo registrovaných v Rusku, zavedené obmedzenie prevádzkovania letov leteckými dopravcami z 36 štátov," uviedla v krátkom oznámení ruská agentúra.