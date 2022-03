Saskárku Cigánikovú "povolali do boja": Vybrala sa na hranice! Nejde sama, TOTO bude robiť

BRATISLAVA – Slováci ukázali Ukrajine solidaritu. A to aj napriek vladtným problémom, ktorým musíme denno-denne čeliť. Vojna na Ukrajine nás spojila a Ukrajincom, ktorí utekajú za hranice do bezpečia, sme poskytli útočisko a pomoc. Pomocnú ruku sa rzohodli podať aj viacerí politici. Medzi nimi aj Jana Cigániková (SaS), ktorá sa rozhodla variť čaj utečencom prichádzajúcim na Slovensko.

Ponuka ubytovania, pomoci, obrvoské nákupy, či triedenie nepotrebných vecí. Slováci sa nemohli len tak nečinne pozerať na situáciu, ktorá sa deje na Ukrajine. Očakávalo sa, že po invázii ruských vojsk k našim východným susedom sa mnohí budú snažiť dostať do bezpečia za hranice. Slovensko, ako jeden zo sused Ukrajiny, sa rozhodlo pomôcť. A opäť sme ukázali, že v najhoršom vieme byť solidárni!

Mnohí sa rozhodli nakúpiť potrebné jedlo, pitie, či iné potreby a doniesť ich na ukrajinsko-slovenské hranice, kde mnoho ukrajinských utečencov čaká na azyl, prípadne na rodinných príslušníkov žijúcich u nás či v okolitých štátoch, ktorí si po nich prídu. Pomocnú ruku podali bežní ľudia, ale aj politici – a medzi nimi aj predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková.

„Nemôžem sedieť doma a len sa pozerať. Mám potrebu priložiť ruku k dielu aj inak, ako schvaľovaním zákonov, ktoré uľahčia prijatie Ukrajincov u nás. Aj to je samozrejme potrebné, preto sa do parlamentu vrátim na každé rokovanie,“ napísala na sociálnej sieti. Avšak, nechcela ísť na hranice len tak na vlastnú päsť a spraviť viac problémov, ako úžitkov, a preto napísala kompetentným oficiálnu žiadosť. Odpoveď prišla rýchlo a Cigánikovú „povolali do služby“. Na hranice s Ukrajinou ide spolu s ďalšími známymi variť čaj utečencom, ktorí sú často po hodinách v radoch premrznutí.

V utorok ráno sa preto rozhodla aj s partiou ľudí vyraziť. Do auta pritom naložili zásoby, ktoré na hranice nakúpili – ide pritom najmä o trvanlivé potraviny, ale aj veci na zahriatie, napríklad deky či prikrývky, či hygienické potreby pre deti a ženy.

Cigániková poukázala na to, že spolu s jej tímom ide na východ aj jej sused, ktorý pochádza z Ukrajiny, či jej známy, ktorý má za manželku Rusku. „Aj táto spolupráca dokazuje, že ide o Putinovu vojnu, nie o vojnu ruského ľudu. Nakúpili sme zásoby. Nateraz je toho dosť, ale pokiaľ chcete prispieť aj vy, môžete nosiť do Liberálneho domu na Priemyselnej 8 v Bratislave vždy v pracovných dňoch od 9 do 17hod. Budeme to dávkovať a podľa potreby voziť na hranicu, keďže táto kríza, bohužiaľ, zrejme nepotrvá týždeň, ani dva,“ uzavrela.