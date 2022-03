Polícia vybavila za 24 hodín na vstupe z Ukrajiny takmer 13-tisíc osôb: Čakacia doba je neuveriteľná

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Polícia vybavila od utorka (1. 3.) 6.00 h do stredy 6.00 h na vstupe z Ukrajiny 12.690 osôb, z toho od polnoci do 6.00 h to bolo 4664 osôb. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.