Mladá slovenčinárka učí po svojom, jej vtipné videá sledujú desiatky tisíc žiakov: Najväčší hejteri sú malé deti

BRATISLAVA - Napadlo by ti niekedy, že spojenie slovenčiny a edukácie môže byť zábavné? Ak nie, PinKatS alias pančelka Katka ti na svojom TikTok profile ukáže, že sa to dá zvládnuť veľmi vkusne a originálne. Okrem videí však tvorí, učí, bloguje a dokonca pri tom všetkom zvláda aj perfektne vyzerať. Čomu všetkému sa Katka venuje a aký odkaz by venovala študentom? To všetko sa dočítaš v nasledujúcich riadkoch.