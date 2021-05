BRATISLAVA - S prichádzajúcou sezónou plaviek a kúpania, prichádza aj čas pozrieť sa pravde do očí a zistiť, v akom stave je naša postava po zime. Menej pohybu a rôzne sviatky, počas ktorých sme sa prejedali, určite urobili svoje. Celulitída či kilá navyše však nie sú jediné problémy, ktoré kazia pohľad do zrkadla. Takisto sú to strie, ktoré mohli vzniknúť po rýchlom pribratí.