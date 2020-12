FOTO Otecko dojíma ľudí po celom svete: Kvôli nádhernému cieľu si roky nechal rásť vlasy

Mladý otec daroval svoje vlasy

Zdroj: Reddit/KungPowChicken23

NEW YORK - Muž z New Yorku sa na Reddite pochválil svojím nezištným činom, ktorý dojíma ľudí po celom svete. Daroval svoje dlhé vlasy, ktoré si nechal rásť presne dva roky a dva mesiace, charite Locks of Love v mene svojej dcérky, aby zvýšil povedomie o chorobách súvisiacich so stratou vlasou.