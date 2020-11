Čech a Slovák spojili sily pri vzniku celosvetovo unikátnej FOTO: Tomáš kvôli nej riskoval život!

Snímka "Premeny kométy NEOWISE" zobrazuje postupný vývoj jasnosti a chvostov kométy, ktorá sa tento rok v júli stala najvýraznejšou kométou na severnej pologuli za posledných 22 rokov. Aby mozaika vôbec vznikla, spojili český a slovenský fotograf Petr Horálek a Tomás Slovinský sily od začiatku jej viditeľnosti 9. júla až po jej zoslabnutie na večernej oblohe 2. augusta 2020. Obaja fotografi zaznamenávali kométu operatívne podľa vývoja počasia. Celý proces ale značne komplikovalo nevyspytateľné počasie, v dôsledku čoho bolo nutné absolvovať dlhé cesty za jasným nebom s minimom spánku. Horálek za kométou cestoval prakticky dennodenne po celom území Česka a niekoľkokrát aj do Poľska. Slovinský kométu fotografoval na Slovensku a počas svojej expedície na Kréte. Keďže sa poloha kométy voči hviezdam na nebi pri pozorovaní v jeden okamih z rôznych miest na Zemi nijako nelíšila, bolo nakoniec možné nasnímané obrazy matematicky vložiť do jednej mozaiky a ukázať tak vývoj kométy pre každý druhý deň.

Zdroj: Tomáš Slovinský/Petr Horálek

Nočná scenéria s hviezdnym nebom, do ktorého boli polohy kométy tzv. matematicky vregistrované, nebola vybraná úplnou náhodou. Fotografi sa dohodli, že príbeh viditeľnosti tohtoročnej veľkej kométy by mal symbolicky pripomenúť československú astronómiu, lebo aj výsledná mozaika je dielom česko-slovenskej spolupráce. Na mozaike sa objavuje masív Vysokých Tatier. Tam, na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a tiež v Starej Lesnej totiž dosiahli Čechoslováci

v povojnovom období veľké úspechy v oblasti objavov komét. V roku 1948 bola napríklad na Skalnatom plese objavená najznámejšia periodická kométa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.

Jediné miesto, odkiaľ sa celé pohorie premieta presne na severe a svojím profilom dokonale kopíruje tú hviezdnu oblasť, kde sa v priebehu júla postupne presúvala od severovýchodu na severozápad kométa NEOWISE, je vrch Kozí Kameň s výškou 1255 metrov. Aby sa mozaiku podarilo správne zachytiť, musel Tomáš celý výhľad fotografovať vo veľmi úzkom časovom okne, kedy bola celá oblasť oblohy, kadiaľ kométa letela, v presne zvolenej konštelácii s masívom Tatier. Toto časové okienko trvalo asi pol hodiny. "Tomáš nielenže musel absolvovať náročnú túru s vidinou neistého počasia v inkriminovanom fotografickom okne, ale riskoval svoj holý život, pretože oblasť je známa pre výskyt nebezpečných hnedých medveďov. Sám uznáva, že by znovu takto neriskoval," podotkol Horálek.

Zdroj: Tomáš Slovinský/Petr Horálek

Fotografia bola publikovaná dnes 2. novembra ako Vedecká snímka dňa NASA (Earth science Picture of the Day, ktorej editorom je emeritný vedecký pracovník Goddardovho Vesmírneho Centra NASA James Foster. Mozaika sa objavila aj vo výbere Astrophotography Gallery v prestížnom britskom časopise BBC Sky and Night. Snímka však zaznamenala úspech už skôr, keď bola zverejnená v editorskom výbere National Geographic pod sekciou TWAN (The World At Night) a taktiež na instagramovom účte uznávaného celosvetového astrofotografického výberu Nigthscaper.